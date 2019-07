A1, incidente mortale in autostrada | Schianto fatale tra auto e tir

Un incidente mortale si è verificato nella sera di oggi lungo l’A1 tra il territorio umbro e quello toscano, a 5 Km. dall’uscita Chiusi direzione nord. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un’auto che viaggiava verso Firenze ha tamponato un tir, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto.

In seguito alla schianto, l’uomo alla guida dell’auto ha avuto la peggio e da subito gli automobilisti hanno capito la gravità della situazione lanciando l’allarme. Vigili del fuoco, 118 e Stradale si sono prontamente portati sul posto per prestare soccorsi, ma, sfortunatamente, nonostante i tentativi di rianimare il ferito, per lui non c’è stato nulla da fare. Oltre ai rilievi del sinistro la Polstrada è impegnata anche nella gestione del traffico che ha subito pesanti rallentamenti.

