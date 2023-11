A Valtopina la promozione del territorio ha il sapore del tartufo

Dal 24 al 26 novembre l'edizione 41 della Mostra Mercato: il programma

Fine settimana al profumo di tartufo a Valtopina, con venerdì 24 anteprima della Mostra mercato giunta alla 41esima edizione.

A presentare i dettagli del cartellone sono stati Gabriele Coccia, sindaco di Valtopina, Giancarlo Picchiarelli, delegato del Comune di Valtopina per l’Associazione nazionale Città del tartufo (Anct), Antonella Brancadoro, direttore di Anct, e Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, anche con il cui contributo è organizzata la manifestazione.

Valtopina, 1400 abitanti e 200 tartufai

Il territorio di Valtopina è fortemente vocato al tartufo e conta la presenza di circa 200 tartufai su una popolazione di circa 1400 abitanti. In occasione della mostra, tutto il paese si mette all’opera per accogliere turisti e visitatori.

“Grazie a un grande lavoro di squadra – ha commentato il sindaco Coccia – siamo pronti a partire con questa edizione”. Cuore dell’evento sarà la mostra mercato allestita nel palasport con espositori selezionati che propongono un viaggio tra sapori e tradizioni locali, in cui il tartufo sarà protagonista accompagnato da tipicità. “A fare da corollario – ha spiegato il primo cittadino – tante attività tra passeggiate ed escursioni nella natura, degustazioni e menù a base di tartufo nel ristorante gestito con grande impegno dalla Proloco di Valtopina” (aperto sabato e domenica, a pranzo e a cena, dalle 12 e dalle 19. Per informazioni e prenotazioni: 3291047686, 3466879137).

Per favorire la presenza dei visitatori che vogliono pernottare in zona sono state anche attivate delle convenzioni cono le strutture ricettive.

Anche perché in questi anni la Mostra mercato del tartufo ha rappresentato un’occasione per la promozione del territorio. Soprattutto dopo la difficile fase post sisma.

“Quarantuno edizioni sono tante – ha commentato il presidente Bellini – un patrimonio da non disperdere. Sosteniamo questa iniziativa attraverso la misura 19.3 del PSR per l’Umbria, con un’attività che stiamo portando avanti da anni, tanto che abbiamo deciso di riprogrammare anche per i prossimi tre anni, sostenendo iniziative legate alle produzioni tipiche che valorizzano anche cultura e storia dei territori”.

L’anteprima

Anteprima dell’evento, venerdì 24 novembre sarà una cena inaugurale a base di tartufo al Centro Subasio, a cura della Proloco di Valtopina (prenotazione obbligatoria in prevendita: 3291047686, 3466879137), con intrattenimento di Roberto Giglioni Cover Gabbani. L’inaugurazione della mostra mercato, alla presenza delle autorità, sarà sabato 25 novembre alle 12, anche se gli stand saranno aperti dalle 10, come anche domenica.

Il tartufo come occasione di promozione del territorio

A precedere il taglio del nastro, alle 10.30, l’area eventi del Palasport ospiterà l’incontro dedicato alla presentazione dei progetti di valorizzazione turistica ed escursionistica del territorio comunale e dell’area del Subasio a cui parteciperanno, tra gli altri, insieme al sindaco Coccia, i sindaci dei Comuni del progetto Destinazione Subasio, Roberto Morroni, assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari, e Michele Boscagli, presidente di Anct. Durante l’incontro ci sarà infatti la presentazione della guida L’Italia del Tartufo, da parte del curatore Gianluca Carrabs, edita da Typimedia, a cui Anct ha collaborato “Un’associazione – ha spiegato Picchiarelli – di cui storicamente Valtopina fa parte, perché abbiamo sempre creduto nell’opportunità di essere inseriti in una rete più ampia per la promozione del territorio attraverso una risorsa preziosa come il tartufo”.

“Il tartufo – ha aggiunto Brancadoro – deve essere inserito in un contesto nazionale e mondiale proponendolo come prodotto di sintesi culturale, forse la più alta in natura, che serve per dare un valore aggiunto all’identità di un territorio e Valtopina è riuscita a capire l’importanza di far parte di una rete nazionale che oggi conta 72 soci”.

Il programma

Tornando al programma, il sindaco Coccia ha annunciato che per il secondo anno sarà riproposto il Trail del cavatore e la Passeggiata nella terra del tartufo, per conoscere il territorio e la natura che circondano il piccolo borgo (per la corsa trail 3486438973, per la camminata lenta 3387489930), sabato alle 9.30 in località Santa Cristina. Le premiazioni della gara saranno alle 13, mentre alle 17 avrà luogo una degustazione mirata di prodotti del territorio.

Domenica 26 novembre il programma prevede diverse attività dalle 9: al Centro Subasio la Gara di cerca del tartufo a cura di ‘Tuber Terrae’ e agli impianti sportivi il trekking a cavallo per i sentieri del tartufo (informazioni e prenotazioni: 3735293354, 3200361207) e il ‘Torneo del Tartufo’ riservato a piccoli calciatori categoria 2015 a cura dell’Acf Foligno.

Nel pomeriggio, alle 16.30, il palasport ospiterà anche il cooking show dello chef Antonio Falcone del ristorante Heliconia di Valtopina (informazioni e prenotazioni: 074.2860622, 3477467657). Ai bambini sono riservate domenica due attività: agli impianti sportivi il Corso hobby sport young del tartufo (7/14 anni) e negli spazi espositivi Giocovunque con giochi in legno.

“Al Museo del ricamo e del tessile – ha concluso il sindaco Coccia – si potrà, inoltre, visitare anche la mostra internazionale d’arte contemporanea ‘Forget me(k)not’ a cura di Barbara Pavan sul tema della violenza contro le donne, purtroppo molto attuale”.