A Umbertide arriva l’estate, tutti gli eventi da giugno a settembre

Un’estate tra cultura, musica, sport e tradizioni attende Umbertide e l’intero territorio comunale. Entra nel vivo il vasto cartellone di iniziative programmate per il periodo più caldo dell’anno, organizzate dal Comune in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

Si comincia da questo fine settimana, per quanto riguarda le manifestazioni sportive: venerdì 21 giugno è prevista la quinta edizione della “CorriUmbertide by Night”, organizzata da Atletica Umbertide e Comitato Uisp Altotevere, mentre sabato 22, al campo sportivo Usu si svolgerà il settimo torneo New Team Sport. Venerdì, inoltre, tornano a Santa Croce gli appuntamenti con “La nostra cucina”, ideati da Adriano Bottaccioli con la conferenza “Canapa, lino & cotone”.

Nell’ultimo weekend di giugno, da giovedì 27 a domenica 30, a Pierantonio si disputerà l’11^ edizione del Palio dei Rioni. Sabato 29 e domenica 30, Umbertide ospiterà i festeggiamenti regionali per i 70 anni dalla fondazione del Vespa Club Italia.

A luglio, dal 7 al 14, in piazza del Mercato torna il torneo di beach volley “RoccaBeach”. A Pierantonio, dal 5 al 14, si terrà presso il Cva “Pierantonio in festa”. Sabato 13, al Parco Ranieri, sarà possibile osservare attraverso dei telescopi la Luna, Saturno e Giove. Sabato 20 e domenica 21, a Umbertide si svolgerà la terza prova del trofeo Beta campionato umbro e laziale di enduro e minienduro. Sempre sabato 20 piazza San Francesco farà da cornice all’Italian Party e venerdì 26, all’anfiteatro del Parco Ranieri, è previsto l’evento “Nel Segno di Rockin’Umbria”.

Ad agosto, dal 1° al 16, a Preggio avrà luogo il “Preggio Music Festival”. Domenica 18 farà tappa al Museo Santa Croce la rassegna Chiostri Acustici. Sabato 10 nel centro storico torna Calici di Stelle. Domenica 25 sotto la Rocca si svolgerà un raduno di auto e moto d’epoca.

Gli eventi del Settembre Umbertidese saranno aperti, come da tradizione, dall’edizione 2019 delle “Feste di settembre di fine ‘800”, in programma da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre. A seguire, nel primo fine settimana di settembre, da venerdì 6 a domenica 8, si svolgeranno le tradizionali Fiere di Settembre. Tutta la settimana, da lunedì 2 a domenica 8, in piazza Matteotti si terrà la XXXII edizione della rassegna bande musicali “Città di Umbertide”. La sera di sabato 7, invece, al Parco Ranieri avrà luogo la quindicesima edizione de “La Festaccia”. Da mercoledì 18 a domenica 22 al Cva di Pierantonio si svolgerà “La Tartufata”. Domenica 29, dallo stadio Morandi partirà la Marcialonga di Umbertide – 7° memorial Rudy Dorelli.

Nel corso del periodo estivo, alla Rocca-Centro per l’arte contemporanea, sarà possibile visitare le mostre “L’ambiguità della percezione” di Sandi Renko (dal 26 giugno all’8 settembre) e “Forme dell’interpretazione” di Mauro Manenti (dal 14 settembre al 13 ottobre). Inoltre la Rocca, sarà al centro dell’evento “Arroccati”, organizzato dalla Pro Loco e previsto il 7 luglio, il 4 agosto e il 1° settembre.

Dopo aver aderito a Movie-Ment, il Cinema Metropolis resterà aperto a giugno e luglio per rilanciare il cinema come forma di intrattenimento culturale anche d’estate, con tantissime prime visioni: dai grandi autori internazionali a quelli italiani, ai film blockbuster. Dal 1 al 9 agosto al chiostro di San Francesco saranno organizzate proiezioni speciali sotto le stelle. Per tutta l’estate il Museo di Santa Croce resterà aperto il venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30.

In tutto il periodo estivo si svolgeranno come di consueto il tradizionale mercato del mercoledì, il Mercato della Terra del sabato, il mercatino della prima domenica del mese in piazza Matteotti e del secondo sabato del mese ai giardini delle scuole Garibaldi. “L’amministrazione – affermano il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla e l’assessore Sara Pierucci – augura una buona estate a tutti gli umbertidesi ed esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che da gennaio hanno collaborato alla realizzazione del calendario degli eventi estivi 2019”.

