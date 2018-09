A Torgiano un nuovo impianto di videosorveglianza

Strade e videosorveglianza, più sicurezza a Torgiano. Questo l’obiettivo della Giunta comunale, che ha avviato un piano per asfaltare le strade dissestate ed ha stabilito di potenziare la videosorveglianza. Il Grande fratello comparirà sotto forma di un nuovo impianto, funzionale alle progressive necessità di sicurezza, aggiornando e adeguando il precedente, già posizionato nei principali luoghi sensibili. “La sicurezza dei cittadini – commenta il sindaco Nasini – è una priorità e va affrontata sotto tutti i profili: dalla sicurezza stradale, a quella personale, fino alla tutela dei nostri beni e monumenti“.

Il rinnovato sistema risponde alle nuove direttive ministeriali e agli accordi assunti con il Patto per la sicurezza siglato in Prefettura.

Come funziona

Il nuovo sistema, con dispositivi diurni e notturni, ingloba ogni tipologia di telecamera e gestisce le immagini sul territorio tramite un solo applicativo software, posto presso l’Ufficio di polizia locale del Comune di Torgiano, prevedendo il collegamento diretto con la stazione carabinieri di Torgiano. La rete garantisce il collegamento fino a 30 telecamere. Sono stati individuati i luoghi sottoposti a videosorveglianza, prevedendo in questa prima fase l’installazione di 12 nuove telecamere: a Torgiano, in piazza Matteotti, viale Tiradossi, via Bontempi, viale delle Rimembranze; nella frazione Ponte Nuovo, presso gli impianti sportivi; nella frazione Brufa, all’intersezione fra via Ponte San Giovanni, piazza Mancini e via del Colle.

Bitumatura delle strade

La sicurezza, per il sindaco Nasini, è anche quella stradale. Per questo, è stato disposto un piano di bitumature per la sistemazione delle principali strade dissestate. Dunque, nuovo look per le strade comunali e provinciali del territorio comunale di Torgiano: “Abbiamo reperito i fondi – commenta il sindaco – per un primo, importante, intervento di sistemazione delle strade comunali che andrà a sommarsi alle opere già previste dalla Provincia per le vie di sua competenza”.

Dopo un’attività di ricognizione e verifica da parte dei tecnici comunali, è stato redatto un programma, partendo dalle priorità. Il sindaco ricorda le esigue risorse in capo ai Comuni, ma sottolinea la necessità di “mettere in sicurezza le strade percorse ogni giorno dai cittadini”.

