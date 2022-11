A Terni sinistri stradali in aumento, Pd: "Dissesto stradale maggiore causa" - Tuttoggi

Pd: “Nel 2021 i sinistri per lesioni e danni materiali per dissesto stradale sono stati 76“

“Nel 2021 i sinistri per lesioni e danni materiali per dissesto stradale sono stati 76. I sinistri per strade dissestate (76) sono in aumento rispetto ai 69 del 2019 e ai 45 del 2020, ma in flessione rispetto ai 103 del 2018. Inoltre, negli ultimi sette anni, a Terni, sono state investite 222 persone: una ogni 10,96 giorni;

buona parte dei sinistri si sono verificati sulle strisce pedonali”.

“Utilizzare i proventi delle multe”

“Nei pochi casi in cui si è provveduto al rifacimento della segnaletica, sono stati utilizzati materiali non resistenti agli eventi atmosferici. E’ necessario, pertanto, rivedere gli affidamenti per il rifacimento della segnaletica, stanziare nel prossimo bilancio preventivo 2023 ingenti risorse per evitare il più possibile sinistri”.

“Occorre, ancora, utilizzare i proventi delle multe stradali, che costituiscono per l’Amministrazione una voce di bilancio consistente; anche su questo tema abbiamo avanzato interrogazioni. In vista della discussione del prossimo bilancio di previsione ci rivolgeremo alla Prefettura, al fine di sollecitare la massima attenzione sulla prevenzione dei sinistri stradali e sulla sicurezza viaria”.