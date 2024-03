A Terni, Consiglio generale Cisl Medici Umbria per eleggere il nuovo segretario regionale - Tuttoggi.info

Si terrà martedì 26 marzo presso l’Hotel Valentino di Terni il consiglio generale della Cisl Medici Umbria.

Si terrà martedì 26 marzo presso l’Hotel Valentino di Terni il consiglio generale della Cisl Medici Umbria. All’ordine del giorno la situazione politico-sindacale, l’elezione del nuovo segretario generale e della segreteria regionale. Alle 17.30 il consiglio generale regionale con le dimissioni del reggente Tullo Ostilio Moschini per raggiunti limiti di età e l’elezione del nuovo segretario regionale e della segreteria regionale. Seguirà dibattito politico istituzionale e organizzativo sindacale.

Sarà anche un’importante occasione per discutere le tematiche emerse negli ultimi anni in ambito, ripercorrendo le tappe fondamentali del sistema sanitario umbro e le nuove strategie organizzative per il futuro della sanità regionale.

Ai lavori saranno presenti Ignazio Ganga segretario confederale Cisl e reggente Cisl Medici nazionale, Angelo Manzotti segretario generale Cisl Umbria e Riccardo Marcelli segretario regionale Cisl Umbria con delega alla sanità. Invitati a partecipare l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, il direttore generale Usl Umbria 2 Piero Carsili e il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Terni Andrea Casciari.