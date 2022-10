Carabinieri Terni, consegnate onorificenze a tre militari - Tuttoggi

Nella stessa occasione il Colonnello Davide Milano ha inoltre consegnato il diploma di concessione del distintivo d’onore di “ferito in servizio” al Vice Brigadiere Andrea Verrecchia, effettivo alla Stazione Carabinieri di Porano (TR).

Il distintivo, concesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, annoverato tra le distinzioni onorifiche contemplate dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal Decreto del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, n. 90, costituisce un’importante attestazione di riconoscimento in conseguenza delle lesioni riportate dai militari in attività di servizio nell’espletamento di specifici compiti di istituto.

Il Colonnello Milano ha salutato i militari intervenuti manifestando il personale ringraziamento, e quello dell’Istituzione, per l’impegno espresso al Comando di reparti dell’Arma ed il sacrificio testimoniato attraverso la concessione del distintivo d’onore al militare ferito in servizio, rappresentando il proprio compiacimento per i riconoscimenti assegnati, che costituiscono tangibile testimonianza del significativo percorso professionale compiuto da ognuno.