Eroi in divisa, 8 carabinieri ricevono "Premio Solidarietà" - Tuttoggi

La 41° edizione organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo “G. Ugolini” di Terni ha avuto luogo nella Basilica di San Valentino | Ecco i nomi

Nella mattinata di oggi (22 ottobre) si è tenuta la 41^ edizione del “Premio Solidarietà”, organizzata dalla Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri “G. Ugolini” di Terni, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Umbria, Generale di Brigata Gerardo Iorio e del Comandante Provinciale dell’Arma ternana Col. Davide Milano e del sindaco di Terni Leonardo Latini.

L’iniziativa, nata nel 1980, è finalizzata a conferire uno specifico riconoscimento al personale in servizio che, nel corso dell’anno, si è distinto per “operazioni di soccorso volte alla salvaguardia dell’incolumità di persone in pericolo di vita o vittime di situazioni che ne abbiano minato l’integrità fisica”. Quest’ultima edizione ha avuto luogo presso la Basilica di San Valentino di Terni.