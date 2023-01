A Spina, grazie ai medici andati in pensione | Via ai lavori nel distretto - Tuttoggi

Il sindaco Mele ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dai medici di famiglia nella vita della comunità e ha espresso la gratitudine dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Marsciano per l’impegno e la passione con cui hanno svolto la professione. Inoltre ha esteso il saluto e la gratitudine anche a tutti i medici attualmente in servizio oltre che a coloro che sono andati in pensione negli anni che hanno preceduto la pandemia.

La struttura sanitaria di Spina

Nella struttura attualmente sono presenti 4 medici di medicina generale, anch’essi intervenuti alla cerimonia, che continueranno ad operare con dedizione e senso di umanità per garantire il benessere della comunità, la sede dell’Avis e, a breve, altre associazioni, a partire dall’associazione Vivo a colori che si occupa di cure e assistenza alle donne colpite da patologie neoplastiche della mammella.