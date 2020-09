A Spello l'illuminazione pubblica diventa al led: terminati i lavori

L’illuminazione pubblica di Spello diventa al led. Terminato l’intervento per l’efficientamento della pubblica illuminazione che nei giorni scorsi ha interessato via Marconi di Spello. Nel dettaglio i lavori hanno visto la sostituzione dei pali di supporto con l’installazione di corpi illuminanti a led in grado di ottimizzare i consumi energetici e garantire una migliore qualità dell’illuminazione e quindi una maggiore sicurezza stradale.

Illuminazione al led e manutenzione

Il personale dell’Ufficio tecnico del Comune è impegnato in questi giorni in interventi di manutenzione nel territorio comunale che riguardano anche la pulizia delle strade in seguito ai violenti temporali dei giorni scorsi; inoltre l’Agenzia forestale sta eseguendo lo sfalcio dell’erba nella scuola di Viale Poeta, nei parcheggi della parte alta della città e nella “Stradetta di Assisi”. Proseguono inoltre le attività di manutenzione nel cimitero comunale e negli edifici scolastici dell’Istituto comprensivo G. Ferraris di Spello.