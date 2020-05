Coronavirus, i Comuni ricominciano la manutenzione del territorio

Riprendono gli sfalci e le manutenzioni del verde pubblico nel territorio. Comune, ma anche Consorzio di Bonifica, nelle varie zona di competenza, si stanno muovendo per colmare i ritardi accumulati nel periodo del Covid19. Una ripresa che non riguarda solo Foligno, ma anche i comuni limitrofi come Trevi. In entrambi i casi i cittadini, usciti dal lockdown, avevano iniziato a lamentare l’erba alta sui social.

A Foligno

“Un ringraziamento per l’eccellente lavoro svolto va al vicesindaco Riccardo Meloni con delega ai Lavori Pubblici ed all’area Lavori Pubblici; un ingraziamento particolare al Consorzio della Bonificazione Umbra, per la riqualificazione delle sponde del fiume Topino con un lavoro ed un’attenzione senza precedenti. Purtroppo questo tipo di interventi non si è potuto portare avanti a causa delle stringenti limitazioni delle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus“, scrive il sindaco Stefano Zuccarini che prosegue: “Presto torneremo a riappropriarci a pieno della nostra Città e Foligno si presenterà col suo volto migliore“.

A Trevi

“Dopo una pausa dovuta all’emergenza sanitaria in corso e alla necessità di approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza, la squadra operai del Comune di Trevi torna operativa. Tanti gli interventi attesi sul territorio comunale: gestione del verde pubblico, sistemazione di parchi e aree gioco, sfalcio dell’erba, manutenzione di strade e aree pubbliche, parco di Villa Fabri”, scrive il profilo ufficiale del sindaco Bernardino Sperandio.