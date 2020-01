Terni, ripresa manutenzione del verde pubblico | Potature, abbattimenti e nuovi alberi - Tuttoggi

E’ ripresa in questi giorni l’attività di potatura delle alberature cittadine programmata dall’assessorato ai lavori pubblici-verde urbano e curata da Afor.

“Un’attività importante – spiega l’assessore Benedetta Salvati – perché consente non solo di rendere più decorose le vie e le piazze cittadine, sia in centro che nei quartieri e nelle frazioni, ma soprattutto permetterà di conservare gli alberi più a lungo in salute e senza pericoli per la pubblica incolumità. L’attenzione per la manutenzione del verde, che purtroppo non sempre è stata elevata nella nostra città, è dunque una sorta di investimento e di assicurazione sul futuro ambientale di Terni, sul suo decoro e sulla sicurezza”.

Sono già in corso i lavori sulle alberature del Villaggio Pallotta, dove una prima fase di potature era iniziata nello scorso mese di marzo.

Altri interventi interesseranno il centro cittadino: in particolare saranno potati i lecci ed alcune magnolie in viale della Stazione; sarà anche avviata una seconda fase di potature sui lecci di piazza Tacito, con l’obiettivo di continuare gradualmente a ridisegnare le chiome secondo il progetto iniziale della piazza.

Altri interventi sono in programma nei quartieri: a Borgo Rivo, presso piazza della Meridiana, sui tigli di viale Trieste, presso l’ex scuola di Marmore.

Saranno poi portati a termine gli abbattimenti programmati in zona Città Verde, dove si erano verificati problemi con le vecchie alberature. Contestualmente saranno reimpiantati a Città verde 80 nuovi alberi nell’ambito del piano di riforestazione urbana.

Infine Afor curerà anche la risistemazione delle fioriere del centro città, che nei prossimi giorni saranno di nuovo reimpiantate con nuovi fiori.