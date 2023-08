A.Se. Spoleto, nuovo cronoprogramma dei lavori sul territorio - Tuttoggi.info

La prossima settimana interventi per pulizia strade, manutenzione verde pubblico, taglio erba e sistemazione aree verdi cimiteriali.

Continuano anche la prossima settimana gli interventi dell’A.Se. Spoleto per la pulizia delle strade, la manutenzione del verde pubblico, il taglio dell’erba e la sistemazione delle aree verdi cimiteriali.

Per quanto riguarda la decespugliazione, le strade interessate sono quelle di Casigliano(nuovo tracciato), Casal di Mezzo e Acquaiura. In programmazione anche la pulizia delle mura in via del Trivio e viale Martiri della Resistenza, mentre le aree verdi cimiteriali interessate da interventi sono quelle di San Sabino e Crocemarroggia.

Controlli anche agli impianti elettrici degli stabili, in particolare alla scuola media Luigi Pianciani e alla scuola primaria XX Settembre, dove verranno effettuate anche i controlli agli impianti idrici, mentre allo Stadio Comunale è previsto il ripristino dell’impianto delle lampade di emergenza.

Previsti, fino al 18 agosto, anche interventi di manutenzione delle strade per la chiusura delle buche, l’innaffiamento delle fioriere presenti nel centro storico, la riparazione di lampade e impianti non funzionanti dell’illuminazione pubblica e la sistemazione della segnaletica stradale, sia su richiesta della Polizia Locale, sia per quanto riguarda quella mobile utilizzata per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.​