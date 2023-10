A scuola di pomeriggio, genitori infuriati su Facebook, Comune promette tempi ridotti - Tuttoggi.info

Sono sul piede di guerra i genitori della scuola media Dante Alighieri, istituto che dal terremoto del 2016 è ospitato presso la Pianciani (10 classi) e il plesso di Via Visso (2), che dal tardo pomeriggio odierno hanno saputo dell’intenzione del Comune di spostare l’orario scolastico al pomeriggio.

Sulla vicenda non ci sono ancora comunicazioni ufficiali del Comune che per le 17,30 di domani ha convocato una riunione con dirigente scolastico e genitori per illustrare il piano. Dall’altra parte del tavolo il sindaco Sisti, l’assessore Renzi e il dirigente.

La scelta a quanto è dato sapere, è dettata dall’imminente avvio dei lavori presso la scuola elementare Sordini, cosa che comporterebbe il trasferimento di questi alunni alla Pianciani.

Dal palazzo, fonti bene informate assicurano che il disagio sarà equamente ripartito tra studenti della Pianciani e della Dante Aligheri, impegnati nell’orario pomeridiano per 6 settimane ciascuno. Un tempo necessario nel frattempo a noleggiare i moduli abitativi presso cui tenere le lezioni fino alla consegna dei lavori della Sordini.

Una manovra che a quanto pare gli uffici tecnici avrebbero proposto già mesi fa ma sulla quale solo da pochi giorni la Giunta avrebbe dato l’ok ad individuare la zona più adatta e adiacente all’istituto scolastico.

Alleanza civica con i consiglieri Dottarelli e Profili ha già presentato una interpellanza per avere chiarimenti in merito; se tutto andrà bene la discussione in consiglio comunale avverrà il prossimo 30 ottobre.

Intanto su Facebook i genitori stanno protestando in maniera forte e cercando di organizzare sit-in davanti al Municipio per contrastare la decisione di far svolgere le ore di scuola di pomeriggio.

© Riproduzione riservata