A Sant’Anatolia di Narco pronta a sbocciare la "Primavera in Valnerina" - Tuttoggi.info

16esima edizione dal 29 aprile al I° maggio nell’Abbazia dei santi Felice e Mauro. Mostra di florovivaismo e giardinaggio

In un tripudio di colori e profumi è pronta a tornare, per la sua 16esima edizione, Primavera in Valnerina, la mostra del giardinaggio e del florovivaismo tra le più importanti del centro Italia, in programma nella suggestiva cornice dell’Abbazia dei Santi Felice e Mauro a Sant’Anatolia di Narco, da sabato 29 aprile a lunedì primo maggio. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale con il sostegno del Gal Valle Umbra e Sibillini.

Ricco il programma delle tre giornate, che vede al centro un’ampia esposizione di vivai e fioristi provenienti dall’Umbria e altre regioni d’Italia, nel cortile dell’Abbazia che si trasforma in uno spettacolare giardino fiorito con piante anche rare e insolite, officinali, fruttive e ortive ma anche pelargoni, orchidee, camelie, rose e peonie. “C’è tantissimo entusiasmo per questo evento – ha commentato Tulli Fibraroli, sindaco di Sant’Anatolia di Narco – pieno di fiori e di bellezze naturali in un contesto naturale unico. Negli anni abbiamo visto crescere questa manifestazione, in questa edizione c’è un incremento del 20% di espositori rispetto allo scorso anno. Nel tempo, ci siamo specializzati e abbiamo puntato sul florovivaismo, senza trascurare lo spazio per i prodotti tipici del territorio che si possono apprezzare e degustare durante l’evento”.

Accanto alla mostra mercato, aperta nei tre giorni dalle 9.30, tante le attività in cartellone, tra laboratori, passeggiate e attività a tema. “La manifestazione ha un approccio legato all’ecosostenibilità e all’inclusione – ha spiegato Arianna Giovannini, responsabile organizzativo di Primavera in Valnerina –, tematiche sviluppate quest’anno. Ci sono, inoltre, tante iniziative per le famiglie, abbiamo un’area apposita dove ci saranno in condivisione attività con animali, laboratori pratici e di realizzazione di prodotti legati al mondo del florovivaismo. Proprio dedicato al tema dell’inclusione, sabato 29 aprile ci sarà ‘Terapia d’orto’, laboratorio di ortoterapia per bambini che hanno problematiche cognitive”.

Nella prima giornata previsti anche dimostrazioni gratuite di tiro con l’arco per adulti e bambini a cura di Asd Arcieri del grifo e un corso pratico per la realizzazione di fiori in stoffa. Anche domenica saranno tante le attività: pillole di coltivazione domestica ‘Conosciamo le orchidee’, il laboratorio pratico sulla pasticceria creativa ‘Fiori di zucchero’ (a numero chiuso), un percorso tra colori, musica e fragranze (su prenotazione 3471369007).

Lunedì primo maggio si inizia con una passeggiata alla scoperta di erbe spontanee (su prenotazione 3495245022), per poi proseguire con ‘Il profumo dell’anima’, laboratorio su come realizzare un profumo personalizzato (su prenotazione 3471369007) e quello pratico di ‘Stampa botanica’ (393.0012058). Infine, un altro laboratorio sul misterioso mondo delle orchidee. Nell’area per famiglie saranno sempre attivi un percorso sensoriale, attività con i cavalli comprese escursioni (347.6830639) e poi laboratori e giochi di una volta.

“Puntiamo molto sul turismo del centro Italia – ha concluso Giovannini –, siamo assolutamente aperti a ricevere tutti i visitatori che vorranno visitare l’evento. La Valnerina da sempre è un territorio vocato a questo genere di manifestazioni, un parco a cielo aperto, il giardino dell’Umbria. Inoltre, vorrei sottolineare che le macchine organizzative di Comuni così piccoli riescono a fare da collante, si sostengono, e creano tra loro un sistema super efficiente che porta al raggiungimento di un risultato eccellente”.