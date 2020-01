A San Valentino “Luna nel Pozzo” di San Patrizio e serenate dai balconi - Tuttoggi

Una suggestiva luna calata nel Pozzo di San Patrizio e una serenata alla città cantata dai balconi del centro storico. Sono questi gli appuntamenti centrali della prima edizione di “Innamorati di Orvieto”, la manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale per il week end di San Valentino, dal 14 al 16 febbraio 2020.

“La Luna nel Pozzo” è il titolo dell’iniziativa della notte di San Valentino, il 14 febbraio, organizzata in collaborazione con Sistema Museo, la Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” e il Consorzio Orvieto Doc.

Una esclusiva serata romantica al Pozzo di San Patrizio, per l’occasione eccezionalmente aperto dalle 22.30 a mezzanotte, riservata a 72 coppie tante quante le finestre che si affacciano sull’opera di ingegneria realizzata da Antonio Da Sangallo il Giovane.

Le coppie saranno accompagnate giù per i 254 scalini da una visita guidata a tema, con performance teatrale e intermezzi musicali di archi, e potranno ammirare una suggestiva luna piena illuminata calata nei 54 metri del Pozzo di San Patrizio.

In programma anche una degustazione di vino e un photo contest su Instagram.

Nella giornata di sabato 15 febbraio, dalle 17 alle 20, l’attenzione si sposterà all’interno del centro storico con la “Serenata alla città”, una serie di concerti che si terranno da alcuni dei balconi che si affacciano su corso Cavour, via del Duomo e piazza della Repubblica. Inoltre, dalle 18 alle 20, nell’Atrio del Palazzo dei Sette, appuntamento con “Gusto, amore e… fantasia”, degustazione gratuita di prodotti tipici a cura dei produttori del partenariato “Terre d’Orvieto”.

Domenica 16 febbraio, infine, l’installazione artistica della Luna del Pozzo sarà visitabile gratuitamente dai residenti del Comune di Orvieto.

“Un’edizione zero di una manifestazione con cui vogliamo festeggiare San Valentino ma soprattutto celebrare l’amore per Orvieto”, spiega il Sindaco e Assessore alla Cultura e Turismo, Roberta Tardani.

“Il titolo – prosegue – gioca con gli accenti, innamòrati che può diventare innamoràti, ed è dedicato a chi già ama la città, in primis gli orvietani, e a chi se ne innamorerà a prima vista, turisti e visitatori che ci auguriamo possano apprezzare questa iniziativa e scegliere di venire a scoprire Orvieto nel weekend di San Valentino. L’obiettivo di fondo è duplice: con la ‘Luna nel Pozzo’ cerchiamo di rinnovare l’esperienza di visita dei monumenti simbolo della nostra città e allo stesso tempo, nell’occasione della festa di San Valentino, tentiamo di destagionalizzare il turismo venendo incontro alle esigenze e alle richieste degli operatori del settore”.

“E’ certamente un esperimento anche se abbiamo già in cantiere altre iniziative con cui ampliare il programma sin dal prossimo anno. L’idea di fondo – conclude – è quella di puntare nella prima parte dell’anno sulla città sotterranea, visto il crescente trend del turismo ‘underground’, per poi idealmente riemergere in superficie in primavera per tutte le manifestazioni legate alla storia e alla tradizione della nostra Città. Il tutto in maniera coerente con il calendario unico degli eventi ‘Orvieto DuemilaEventi’ che è ormai in via di definizione”.