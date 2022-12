A Rivotorto di Assisi un Natale di luce: luminarie pagate da commercianti e Pro loco - Tuttoggi

Il Comune di Assisi punta sul videomapping e taglia le luminarie natalizie, ma Rivotorto si attrezza con le sue forze: commercianti e Pro loco uniscono le forze per non far mancare le tradizionali luminarie natalizie.

I volontari dell’associazione sistemeranno volontariamente nei prossimi giorni le luminarie grazie al sostegno economico degli esercizi commerciali della cittadina del Sacro Tugurio, che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio all’iniziativa e le attaccheranno direttamente al contatore della Pro Loco. “L’associazione – si legge in una nota – così si augura di poter offrire un servizio aggiuntivo ai tanti turisti che visiteranno, dal ponte dell’Immacolata in poi, Rivotorto. Le luminarie faranno da cornice al video mapping proiettato sulla facciata del Santuario Sacro Tugurio di Rivotorto e le statue della natività a grandezza naturale”. All’interno della chiesa ci sarà il tradizionale presepe allestito nel Sacro Tugurio.



In programma nella frazione assisiate anche tanti eventi per grandi e piccoli: tra gli altri, il 7 dicembre alle 17 l’accensione di albero e luminarie, il 20 dicembre alle 10.30 è in programma l’arrivo di Babbo Natale al campo sportivo e il 6 gennaio pomeriggio l’arrivo della Befana.