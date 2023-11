A Perugia scatta l'operazione “Truck & bus”: controlli mirati a mezzi pesanti e autobus - Tuttoggi.info

La scorsa settimana la Polizia Stradale di Perugia, nell’ambito del calendario “ROADPOL”, network delle polizie europee, è tornata ad intensificare i controlli dei veicoli pesanti. Nello specifico, la campagna di controlli denominata “Truck & bus”, ha interessato i mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, gli autobus e i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale che straniera ed ha avuto luogo in tutti i Paesi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali.

Durante le giornate dei controlli di “Truck & bus”, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Perugia hanno proceduto alla verifica degli elementi di maggior impatto sulla sicurezza stradale, come lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Sono stati sistematicamente controllati anche il carico e i documenti di accompagnamento della merce.

All’esito delle verifiche, sono stati controllati dalle pattuglie 132 veicoli, tra cui 4 autobus, ed elevate 152 sanzioni tra le quali 10 per il mancato rispetto delle Direttive europee sui tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, 6 per eccesso di carico oltre la portata massima autorizzata del veicolo su strada, 2 per inidoneità dei veicoli e/o mancata revisione periodica, 31 per velocità superiori a quelle consentite.