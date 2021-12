A Perugia i Giochi Universitari Interfacoltà: doppio ok alla proposta

Approvata all'unanimità in Commissione la proposta del consigliere Alessio Fioroni: un appuntamento annuale di due giorni

A Perugia i Giochi Universitari Interfacoltà. Dopo l’Università degli Studi di Perugia, anche il Comune ha accolto la proposta del consigliere comunale Lega Alessio Fioroni. E’ stato infatti approvato all’unanimità dalla IV commissione consiliare permanente “Sport, commercio e cultura”, l’ordine del giorno di Fioroni avente oggetto l’istituzione dei Giochi Universitari Interfacoltà da tenersi nel periodo di ottobre di ogni anno, per la durata di due giorni, con una serie di gare nelle varie specialità di atletica leggera all’Arena di Santa Giuliana, tra studenti iscritti a Facoltà in competizione tra loro.

La cerimonia di apertura a corso Vannucci

Prevista anche una cerimonia di apertura in Corso Vannucci, con sfilata in divisa sportiva di tutti gli studenti facenti parte delle rappresentative delle rispettive facoltà, preceduti dal proprio gonfalone ed una cerimonia di chiusura, con relativa premiazione, da tenersi in Piazza IV Novembre.

L’intenzione è di inserire l’iniziativa nell’ambito della Festa delle Matricole. Essenziale, è la costituzione di un Comitato organizzatore, composto da soggetti nominati dal Comune e dall’Università, nonché da figure tecniche.

La seduta in Commissione

Presenti in IV commissione l’assessore alla cultura Leonardo Varasano, l’assessore comunale allo sport e commercio Clara Pastorelli e il professor Daniele Parbuono in qualità di delegato del Rettore in rappresentanza dell’Università degli studi di Perugia e l’avvocato Andrea Galli specializzato in diritto dello sport. Università e Comune hanno dato la loro disponibilità all’attuazione dell’iniziativa che verrà messa allo studio per renderla fattibile in tempi congrui.

Fioroni: un appuntamento annuale strumento di promozione

“La proposta, sicuramente ambiziosa – spiega il consigliere Alessio

Fioroni – è stata ritenuta concreta e di assoluta fattibilità dal Comune

attraverso la Giunta e dall’Università, che debbono esserne i

protagonisti esclusivi. Il Comune di Perugia, massima istituzione di governo locale, ha il compito di favorire e sostenere in tutte le forme ed attraverso

iniziative concrete, il ruolo essenziale dell’Ateneo per il benessere della città. Questa un’iniziativa, se “istituzionalizzata” e trasformata in un appuntamento annuale, può rappresentare un efficace strumento di

promozione per entrambe le istituzioni, coerente con la nostra cultura e

tradizioni”.