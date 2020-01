A Orvieto oggi "La Befana in piazza!" e il "Il Presepe Vivente" - Tuttoggi

Trascorse le feste di Capodanno, il programma delle iniziative della 3^ edizione di “A Natale regalati Orvieto” prosegue nel segno della tradizione e, nel weekend dell’Epifania, propone ancora molti appuntamenti per bambini e adulti.

Due le iniziative per oggi, lunedì 6 gennaio 2020, Festa dell’Epifania:

“La Befana in piazza”! alle ore 17:00 in Piazza del Popolo dove la simpatica vecchina si calerà dalla torre dello storico Palazzo del Popolo … ma verrà salvata dai Vigili del Fuoco di Orvieto per donare ai bambini dolci e caramelle. L’iniziativa è a cura della Protezione Civile e del Distaccamento di Orvieto del Comando Provinciale dei VV.FF..

Dalle ore 17:30 alle 19:30 nell’Orto-Giardino Medievale di San Giovenale, invece, i Re Magi arriveranno alla Grotta di Gesù Bambino nella Rappresentazione Sacra del Presepe Vivente giunto alla 7^ edizione. Un allestimento suggestivo nel cuore del quartiere medievale, organizzato dall’Associazione PRESEPE&ORVIETO per valorizzare la tradizione della Sacra Rappresentazione e l’arte del presepe in tutto il territorio comunale.

Inoltre , per chi non avesse ancora visitato “LA NATIVITÀ AD ORVIETO – Circuito dei presepi sulla rupe e nelle frazioni”, progetto di valorizzazione dell’arte del presepe giunto alla 12^ edizione, curato dall’Associazione “Comitato Cittadino dei Quartieri” con il patrocinio dal Comune di Orvieto, c’è la possibilità di apprezzare tanti allestimenti presepiali, da quelli artistici e monumentali a quelli dilettantistici e amatoriali, proposti nel centro storico di Orvieto e nelle varie realtà del territorio comunale che si possono visitare fino all’Epifania (http://www.comune.orvieto.tr.it/MC-Admin/SezioneMedia/Media.aspx?id=6466).

C’è tempo, invece, fino al 12 gennaio prossimo per visitare la XXXI edizione del “Presepe nel Pozzo” allestito nei sotterranei del Pozzo della Cava e intitolato “Lo Strumento”. Giuda Iscariota è il narratore d’eccezione di questa edizione del presepe realizzato con personaggi meccanici a grandezza naturale e animatroni, a corredo del presepe anche una mostra sulle monete del tempo di Gesù.

Le modifiche alla viabilità

Al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni “La Befana in piazza” e il Presepe Vivente è prevista la seguente disciplina della circolazione stradale:

“La Befana in piazza”. Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di lunedì 6 gennaio 2020 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza del Popolo e Piazza Vivaria.

Presepe Vivente. Dalle ore 07.00 alle ore 21.00 di lunedì 6 gennaio 2020, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza San Giovenale, in Piazza Volsinia, e su una parte del parcheggio situato in Strada delle Conce (Madonna del Velo). – Dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del 06 gennaio 2020, la circolazione veicolare in entrata al centro storico sarà interrotta alla Rotatoria di Porta Romana, in piazza Ranieri intersezione via Loggia dei Mercanti, alla intersezione via Roma – via Quattro Cantoni ed in via Arnolfo di Cambio intersezione piazza Angelo da Orvieto.- I veicoli dei residenti della zona di San Giovenale potranno avvicinarsi il più possibile alla zona di appartenenza transitando in via Malabranca con deviazione su via Simoncelli.- Tutti gli altri veicoli dei residenti del centro storico, giunti all’altezza di via Magalotti, saranno deviati su via della Commenda con uscita su via Loggia dei Mercanti direzione piazza Ranieri.

La regolamentazione del traffico sarà effettuata dal personale della Polizia Locale coadiuvato dal personale della Protezione Civile.