A Orvieto il secondo Concerto d’Organo con il maestro Bonci per i 500 anni dalla morte di Luca Signorelli - Tuttoggi.info

Il maestro Riccardo Bonci, che dal 2021 è organista titolare del Duomo di Orvieto, vanta una notevole esperienza musicale in campo nazionale e internazionale.

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli, sabato 16 settembre 2023 alle ore 21.30, presso la Cattedrale orvietana si terrà il secondo appuntamento con i concerti d’organo promossi dall’Opera del Duomo di Orvieto.

Il maestro, Riccardo Bonci, organista titolare del Duomo di Orvieto, proporrà un programma visivo e musicale dedicato alla Cappella di San Brizio su composizioni di Bach, Duprè, Mulet, Karlsen, Messiaen ed Eben.

Riccardo Bonci

Il maestro Riccardo Bonci, che dal 2021 è organista titolare del Duomo di Orvieto, vanta una notevole esperienza musicale in campo nazionale e internazionale. Prima di ricevere l’incarico presso la Cattedrale cittadina ha lavorato per 15 anni come Organista ed Assistente del Maestro di Cappella nella chiesa di St Barnabas (Dulwich, Londra), come Maestro di Coro alla Alleyn’s Junior School e come Accompagnatore e Direttore di diverse formazioni corali.

Il maestro Bonci ha lavorato con alcuni dei più importanti musicisti ed enti musicali del panorama internazionale (BBC Galles, Trevor Pinnock, Sir John Eliot Gardiner, Lydia Mordgovitch, Johannes Geffert, Levon Chilingirian, Dante Quartet) e si è esibito in sale da concerto di alto rilievo (BBC Proms al Royal Albert Hall, Cattedrale di Westminster, Royal Festival Hall, King’s Place, St John Smith Square, Università di Huddesfield, Università di Oxford, Neresheim Abteikirche, Thomaskirche di Lipsia, Hofkirche di Dresda, National Centre for Performing Arts di Mumbai).