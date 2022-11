“A Natale regalati Orvieto”, le iniziative in programma per le festività natalizie nella Città della Rupe - Tuttoggi

Ad aprire le danze sarà “La Biblioteca dei destini incrociati”, la festa per i 91 anni della Biblioteca comunale “Luigi Fumi”.

La tradizione

Venerdì 25 novembre, come da consuetudine negli ultimi tre anni in occasione del Black Friday, è prevista l’accensione delle luminarie in tutta la città e l’apertura del mercatino natalizio in piazza della Repubblica. Dopo il grande successo dello scorso anno, in piazzale Frustalupi (piano superiore del parcheggio di via Roma) torna la pista del ghiaccio.

Giovedì 8 dicembre, invece, è in programma l’accensione della stella cometa di 17 metri in piazza Duomo, dell’Albero di luce nel Pozzo di San Patrizio, dei “palazzi magici”, delle illuminazioni artistiche sulle facciate del Palazzo comunale, del Palazzo del Popolo e della Torre del Moro.

Dal 23 dicembre, ancora, chiese e palazzi del centro storico e delle frazioni faranno da sfondo al Circuito dei presepi organizzato dal Comitato cittadino dei quartieri, mentre il quartiere medievale diventerà “Il Quartiere dei Presepi”, con la 33esima edizione del Presepe nel Pozzo della Cava e il ritorno, dopo due anni, del Presepe Vivente nell’Orto di San Giovenale. Quest’anno la rappresentazione allestita dall’associazione “Presepe&Orvieto” alle due date tradizionali del 26 dicembre e del 6 gennaio aggiungerà un terzo appuntamento, nel pomeriggio del 1 gennaio. Dal 28 dicembre al 1 gennaio, invece, la grande musica internazionale con la 29esima edizione di Umbria Jazz Winter.

Le novità per i più piccoli

Cinque giornate, poi, dedicate ai più piccoli. L’8, l’11, il 16, il 23 e il 24 dicembre le piazze del centro storico si animeranno con 11 artisti di strada de “Le vie della fantasia – Christmas Edition”, il festival ideato e diretto dal mago Andrea Antoniella. Al Teatro del Carmine torna anche Umbria Jazz 4 Kids, una rassegna all’interno del programma di Umbria Jazz Winter (29-31 dicembre). Ai bambini sono dedicate le visite della città (17 dicembre, 6 gennaio) curate da Sistema Museo, il “Natale dei Clown Vip” in piazza San Giuseppe (3 dicembre), il Villaggio di Babbo Natale a Ciconia, (17, 18 dicembre), la “Tombola etrusca” al Museo archeologico nazionale (28 dicembre) e la Befana dei Vigili del Fuoco in piazza del Popolo (6 gennaio).

Verso il 2023

Le iniziative di “A Natale regalati Orvieto” proietteranno la città al 2023, anno del cinquecentesimo anniversario della morte di Luca Signorelli, autore del capolavoro degli affreschi della Cappella di San Brizio, in Duomo. Per lanciare gli eventi del prossimo anno l’Opera del Duomo ha realizzato il video “E vidi un cielo nuovo e una terra nuova – Mario Tozzi racconta Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto”, che nel periodo di Umbria Jazz Winter sarà visibile su totem installati nel centro storico. E con il pensiero al futuro, sempre durante Uj Winter, a Palazzo dei Sette turisti e orvietani potranno provare la demo dell’app “Orvieto nel Metaverso”.

Natale a teatro

A Natale il Teatro Mancinelli si veste a festa e sarà una delle principali location delle iniziative di questo periodo. Oltre ai due appuntamenti della stagione teatrale con Milena Vukotic (26 novembre) e Pif (18 dicembre), il 9 dicembre il concerto di Morgan e il 5 gennaio “OperaCorto Live – L’opera in cinque minuti”, con il tenore Gianluca Terranova. Due i musical in cartellone: il 2-3-4 dicembre l’atteso ritorno della Compagnia Mastro Titta con “This is me”, il 7-8 gennaio la Compagnia della Rupe con “Les bohémiens – Opera Rock”. Sempre al Teatro Mancinelli il tradizionale appuntamento con il concerto di Santa Cecilia della Filarmonica Mancinelli (11 dicembre) e il Concerto degli auguri della Scuola comunale di musica “A. Casasole” (23 dicembre). Non solo musica e spettacoli ma anche arte, con la mostra nell’ingresso del Mancinelli “Forme e colore, tridimensionalità dell’arte pittorica”, a cura di Stefania Conticchio, l’artista orvietana che riproporrà le opere esposte all’ultimo Expo di Dubai.

Altre iniziative

Tante le iniziative che completano e arricchiscono il programma. Sabato 26 novembre sarà in città ospite della Fidapa Orvieto la principessa Soraya Malek di Afghanistan, appuntamento che seguirà la fiaccolata per le donne oppresse nel Mondo in calendario il 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Quattro, invece, gli incontri con l’autore della 26esima edizione de “Il Libro Parlante”, organizzato da Cantiere Orvieto: al Teatro Mancinelli Roberto Saviano (7 dicembre), a Palazzo del Popolo Angela Terzani Staude e Giovanna Botteri (25 novembre), Mauro Pagani (27 novembre) e Daniel Lumera (8 gennaio).

E poi la mostra di Salvatore Ravo “Oriente Occidente” al Museo Faina, dal 2 dicembre all’8 gennaio, l’albero di Natale della parrocchia di Orvieto scalo e dell’associazione Anteas (10 dicembre), “La scartocciata” dell’A.Ge Associazione Genitori (11 dicembre), l’apertura in notturna della Torre del Moro per vedere la città illuminata, il concerto di Natale dell’Ananda Joy Choir a San Giovenale (20 dicembre) e del Coro Vox et Jubilum in Duomo (22 dicembre), le iniziative curate dall’Unitre Orvieto, tra cui la presentazione del libro “Avvolto in laceri panni” sull’ex brefotrofio di Orvieto (10 dicembre), le mostre permanenti nelle sale espositive di Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cro.

Lo shopping

Natale, però, significa anche shopping. Il 7 dicembre, allora, organizzato dal Consorzio Orvieto Tourism Service in collaborazione con Confcommercio, “Accendiamo il Natale – Shopping sotto le stelle”, con negozi aperti fino alle 24 e musica nei locali del centro storico. Sarà il preludio all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale per incentivare gli acquisti in città con i parcheggi gratuiti nel centro storico dall’8 al 24 dicembre, dalle 16 alle 20. Dal 3 dicembre all’8 gennaio, infine, torna “Orvieto Christmas Tour”, il tour emozionale a bordo di minibus elettrici alla scoperta di vie, vicoli e piazze di Orvieto.

Orvieto a Milano e a Roma: la campagna di comunicazione

La promozione di “A Natale regalati Orvieto” sarà accompagnata da una campagna di comunicazione cofinanziata dal Gal Trasimeno Orvietano, che porterà la città del Duomo e le sue bellezze a Milano, sugli schermi della Metropolitana di Milano e su 150 autobus, in 8 piazze di Roma e sui siti web dei principali quotidiani e siti di informazione nazionali.

Il commento del sindaco Tardani

“Un ricco programma di appuntamenti – ha dichiarato il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – pensato per fare di Orvieto una destinazione turistica in questo periodo. ‘A Natale regalati Orvieto’ è il frutto di un lavoro unitario di tutta la città“.

“Con gli altri sindaci – ha concluso – ci siamo confrontati su come gestire le festività natalizie in questo periodo così complicato per via della crisi internazionale e del caro energia che colpisce anche gli Enti pubblici, e di comune accordo abbiamo deciso di non spegnere il Natale. Siamo riusciti a decorare e animare la città grazie al contributo di sponsor privati e istituzionali, che ringrazio. Gestiremo le luci e le illuminazioni artistiche, tutte a basso consumo, riducendo gli orari di accensione, per dare un segnale e garantire a tutti delle bellissime festività natalizie”.

Tutto il programma completo e aggiornato su https://liveorvieto.com/blog/2021/10/26/a-natale-regalati-orvieto/.