A Deruta emozionante concerto dell'Orchestra Giovanile Regionale “Nicola Rossi” - Tuttoggi

Lunghi e calorosi applausi hanno decretato il successo dell’Orchestra Giovanile Regionale “Nicola Rossi” in concerto domenica scorsa presso la Chiesa di San Francesco sotto l’esperta direzione del Maestro Giovanni Sannipoli.

Nata qualche anno fa da un’iniziativa della compianta preside Carla Riccardi della Scuola Media ad Indirizzo Musicale “De Filis” di Terni, la formazione ha offerto al folto pubblico presente apprezzabili ed emozionanti esecuzioni di brani tratti dal repertorio classico come la Suite n.1 dalla “Carmen” di Bizet e la Suite op.71 dal balletto “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovski. Il Maestro Alessandro Zucchetti ha diretto con accuratezza le cantanti Giulia Luna O Nulla e Elisa Franceschelli nella delizioso duetto “Entr’acte et barcarolle” da “Les Contes d’Hoffmann”di Offenbach, dopo di loro Pepita Francia ha regalato una struggente e delicata interpretazione di “O mio babbino caro” dal pucciniano “Gianni Schicchi”.

Particolarmente brillanti i brani finali: “Carinhoso” del brasiliano Pixinguinha con Alberto Mommi, al sax, special guest che ha entusiasmato con la sua articolata improvvisazione ed il raffinato impatto timbrico, e “Danzon n.2” del compositore messicano contemporaneo Arturo Marquez. Affascinante e coinvolgente per i suoi ritmi e la raffinata scrittura orchestrale, quest’ultima pagina strumentale ha chiuso in bellezza un concerto che ha messo in luce la sempre crescente preparazione e sensibilità espressiva dei giovani musicisti e la buona qualità esecutiva di tutte le sezioni.

Da citare fra i solisti al pianoforte Massimo Taddei, del Liceo Musicale “Angeloni” di Terni, che si è fatto apprezzare sia in Tchaikovsky e Marquez, sia nell’accompagnamento dei brani vocali. A fine concerto il Sindaco di Deuta Michele Toniaccini ha espresso tutto il suo apprezzamento per la qualità del concerto ed il lavoro svolto per realizzare questa lodevole iniziativa.

L’Orchestra Giovanile Regionale “Nicola Rossi” è un importante progetto musicale che ha trovato nella Fondazione Sant’Anna di Perugia il principale finanziatore e raccoglie allievi provenienti da vari istituti e licei musicali della regione che hanno l’opportunità di fare un’esperienza di musica di insieme altamente formativa, grazie anche all’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, nella persona di Rossana Neglia.

In questo percorso tutti gli alunni sono supportati da un affiatato e competente team di docenti che curano le varie sezioni: Marcella Ciammarughi ed Elisabetta Scappini per i violini, Mauro Businelli e Vincenzo Rito-Liposi per violoncelli e contrabbassi, Giovanni Broccucci, Luisa Mencherini e Manuela Saveri ai legni, Gabriele Falcioni agli ottoni, Alessandro Zucchetti per le chitarre, Nicoletta Benda per il pianoforte e per questa particolare produzione anche la preziosa collaborazione del Maestro Paolo Franceschini per gli archi.