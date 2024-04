A Cascia un nuovo polo scolastico che riunisce elementari, medie e superiori - Tuttoggi.info

Inizio lavori entro l’anno per un importo di 14 milioni. Presentato il progetto alla comunità

Il nuovo polo scolastico di Cascia moderno e sicuro, che sorgerà nella parte alta della città, è stato al centro dell’incontro pubblico tenutosi venerdì scorso (19 aprile) nella città di Santa Rita – alla presenza del Commissario straordinario per la ricostruzione – per condividere con popolazione, rappresentanti istituzionali e dirigenza scolastica il cammino che ha portato dalla definizione del progetto.

Il nuovo edificio – i cui lavori inizieranno entro la fine dell’anno, per una spesa di 14 milioni di euro – verrà realizzato in sostituzione delle precedenti strutture danneggiate dagli eventi sismici e conterrà tutto il fabbisogno scolastico: due sezioni di elementari e due di medie e tre indirizzi delle superiori (IPSIA, Liceo Scientifico e istituto alberghiero). Sarà realizzata una palestra e tutti i laboratori, mensa e servizi necessari per le attività didattiche. La struttura sarà realizzata su isolatori sismici, con l’impiego dei migliori materiali e dei più avanzati componenti tecnologici (riscaldamento, raffrescamento, filtraggio dell’aria e domotica per la gestione della luce).

L’idea progettuale è realizzare un edificio formato da tre corpi con all’interno due grandi corti di collegamento: nel primo si avrà la scuola primaria (a piano terreno) e la scuola media al piano primo. Nel secondo corpo andrà l’Ipsia con laboratori al piano terreno, il liceo scientifico con laboratori al primo piano. Il terzo corpo ospiterà una palestra al piano terreno e al primo piano l’istituto alberghiero.

L’edificio sorgerà dove già oggi sono presenti strutture che verranno demolite e la sua realizzazione avverrà anche mediante l’abbassamento della collina, creando un’unica quota che si collocherà a circa tre metri, o meglio un piano sotto all’attuale tetto dell’Ipsia e quindi sarà più basso e meno percepibile dal centro storico rispetto all’impatto della scuola preesistente. A supporto delle esigenze del nuovo polo scolastico verrà realizzata una nuova viabilità più funzionale all’accesso.

“Con questa operazione – è stato detto dal Comune – si uniscono tutte le scuole preesistenti e diventerà così un istituto comprensivo. Si tratta di una struttura che andrà a completare un processo iniziato a seguito di diversi terremoti ed ora con le nuove tecnologie si auspica che possa durare per molti anni a venire”. Da fonte commissariale è stato rimarcato come “in tutto il cratere complessivamente si stanno ricostruendo 460 scuole e questo nuovo complesso di Cascia è la dimostrazione che da esperienze negative come i terremoti possano nascere nuove opportunità”.

La dirigente scolastica Rosella Tonti si è detta soddisfatta per questa nuova scuola ed ha ricordato come “in questi 8 anni si sia fatto uno sforzo non solo di mantenere il numero di alunni ma potenziarlo con progetti di qualità, cercando di trasformare le criticità di questo territorio in opportunità”. Tonti ha infine ricordato il decreto legge 3/2023 – “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile” – che ha messo nero su bianco la possibilità di mantenere il numero di alunni per classi ai livelli del 2016 invariato fino al 2029.