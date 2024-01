A Bastia si raccolgono fondi per Punto Rosa e Protezione Civile con La musica del cuore - Tuttoggi.info

Appuntamento il 13 gennaio alle 21.15 a Umbriafiere

Tutto pronto a Bastia per la serata di musica e beneficenza “La musica del cuore” che sabato 13 gennaio dalle 21.15 a Umbriafiere servirà a raccogliere fondi per il Punto Rosa, associazione nata per seguire le donne operate di tumore al seno e i loro familiari, e il gruppo di Protezione Civile di Bastia, operativo in supporto alla popolazione in tante occasioni di necessità emergenziale.

“Un piccolo contributo per la partecipazione alla serata (15 euro) che ben volentieri si devolve alle associazioni che tanto fanno in ambito sociale”, le parole della prima cittadina Paola Lungarotti. Sarà una grande serata di musica e solidarietà, una formula che ha riscosso grande successo di partecipazione ed emozione nella 1^edizione grazie alla disponibilità del gruppo “Medici per caso”, ‘capitanati’ dal dottor Giulio Franceschini.

La musica del cuore sarà un’occasione per rivedere insieme il gruppo degli Incas, la band degli anni ‘70 composta da Angelo Dottori, Mauro Sorbo, Paolo Ceccarelli, Ermanno Falcinelli, Lamberto Bisogno, Rodolfo Littera, Giulio Franceschini, ma ci saranno anche le voci soliste di Natascia Mancini, Federico Centorrino e Luisa Lombardoni, oltre a Luli Tunes (Luisa e Marco Lombardoni), Pyramid Quartet e Linda Loreti, la giovanissima cantante che ha conquistato Fiorello e ha cantato al programma VivaRai2. Info e prenotazioni Medici per caso 0758000308, Punto Rosa 338 7066553, Segreteria Sindaco 075 8018203, Protezione Civile 3280411077, Ufficio Stampa 075 8018318, Assessorato Servizi Sociali 3356789383, Ufficio Cultura 075 8018252/243 (Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay)