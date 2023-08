A Bastia il prossimo weekend una tre giorni dedicata ai Baglioni - Tuttoggi.info

Appuntamento dal 25 al 25 agosto, il programma degli appuntamenti

Convegni, mostre, visite guidate, spettacoli, degustazioni, corteo storico, banchetto rinascimentale: Bastia Umbra è pronta ad immergersi – dal 25 al 27 agosto – nel mondo dei Baglioni grazie anche al sostegno della Fondazione Perugia, con il patrocinio della Regione e la collaborazione delle associazioni, che ha finanziato progetto “Baglioni, una presenza a Bastia Umbra” traducendo in realtà un’idea dedicata a tre giornate interessanti e calibrate sulla valorizzazione della presenza della nobile famiglia dei conti Baglioni a Bastia Umbra.

Un programma ricco e variegato e che vede il Monastero Benedettino, già Rocca militare costruita dai Baglioni, al centro degli eventi, nell’ottica della promozione del territorio e dei suoi valori storico/culturali e degli elementi vocazionali, identitari che ne caratterizzano la percezione anche nella dimensione dello sviluppo locale e turistico di riferimento, con la finalità della promozione di eccellenze culturali dei piccoli borghi.

Tra le iniziative previste, una mostra della ceramica “Rinascimento e Arte della Ceramica Umbra” a cura della Strada della ceramica in Umbria (sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 nella sala espositiva del monastero), uno spettacolo di danza a ingresso libero – “Novilunio”realizzato dalla Compagnia di danza Freefall Dance, in programma in piazza Umberto I alle 22 di venerdì). Alle 17.30 di venerdì all’auditorium Sant’Angelo si parte con il convegno”Presenza dei Baglioni a Bastia Umbra e dintorni”, relatore prof. Alessandro Delpriori, Università di Camerino.

Sabato un piccolo mercato degli oggetti antichi (dalle 9.30 e per tutta la giornata di sabato, tra via Garibaldi e piazza Mazzini) e, in via Garibaldi, una mostra dell’arte contadina a cura del Centro Sociale Campiglione dalle 17 alle 19.30 e a seguire dalle 19 degustazioni con i prodotti tipici dell’epoca rinascimentale a cura dell’associazione Aido. Dalle 21 alle 21 nella chiesa Collegiata di Santa Croce è in programma una visita guidata della Chiesa e delle opere legate al Perugino, evento gratuito su prenotazione, a seguire dalle 22 in piazza Mazzini lo spettacolo rinascimentale con giullari e fuochi, a cura di Accademia Creativa.

Infine, domenica 27 agosto, oltre alla mostra della ceramica e a quella dell’arte contadina, alle 20 con partenza dal monastero Monache Benedettine, un piccolo corteo storico in costume per le vie del centro storico con cavalieri, dame e tamburini e alle 21.15 nei giardini della Rocca baglionesca il banchetto rinascimentale “Alla corte dei Baglioni” (partecipazione su prenotazione, segreteria 075 8018203/318, Pro Loco 075 8011493 e 3356789383) allietato dall’esibizione di musica antica con l’Anonima Frottolisti ed esibizione di danza medievale con il gruppo Ninphaetatis di Assisi