Bastia, consiglio aperto sul centro per rifugiati: ospitalità per 40 persone. "Giallo" sull'agibilità - Tuttoggi.info

Presente anche il prefetto Gradone: "Abbiamo sempre cercato di aumentare il numero dei Comuni che accolgono per rendere più sostenibile possibile l'accoglienza"

Tra le venticinque e le quaranta persone, donne e bambini, per contribuire a una accoglienza diffusa che eviti tensioni e sovraccarichi in altri Comuni umbri. Questa la sintesi del partecipato il consiglio comunale aperto sul centro di accoglienza per rifugiati svoltosi giovedì sera a Bastia Umbra.

Nella massima assise il sindaco Paola Lungarotti e la giunta, insieme al prefetto Armando Gradone e ai rappresentanti di Arci Solidarietà, hanno ascoltato le ragioni di politici e rappresentanti di associazioni varie; ma alla seduta, durata oltre 3 ore, i cittadini ‘comuni’ non hanno potuto parlare e ciò ha causato qualche malumore.

A fornire i dati sull’accoglienza bastiola – il centro è in corso di realizzazione all’ex hotel La Villa – è stata Silvia Rondoni, responsabile dei centri di accoglienza di Arci Solidarietà: “A Bastia – ha detto – saranno accolte tra le venticinque e le quaranta persone, donne con bambini o in gravidanza e bambini e donne i cui compagni sono in altre prefetture o non ci sono per niente, perché non sono partiti. Noi – ha detto Rondoni – siamo chirurgici nell’accoglienza: una volta che ci sono luoghi giusti, abbiamo operatori esperti e formati e il supporto di psicologi e medici. Le persone non vengono lasciate da sole e non rimangono lì ad aspettare; facciamo il nostro dovere con la rete del territorio che si è rivelata sempre preziosa, ad esempio nel comune di foligno abbiamo creato una rete fortissima con associazioni del posto e servizi sanitari”.

A introdurre la serata è stata Lungarotti, che ha ricordato come viste “le visioni differenti e la preoccupazione, l’amministrazione ha deciso per un consiglio comunale aperto. Noi – le parole della sindaca – ci siamo già confrontati con il prefetto esprimendo i nostri timori vista la posizione della struttura in un quartiere molto popolato. Sappiamo che ci sono tante istanze di difficile conciliazione, dal canto nostro abbiamo attivato un percorso di osservazione e verifica, rivendicando però anche la nostra vocazione a percorsi di accoglienza, integrazione e inclusione, che sono stati e sono temi portanti del nostro mandato”.

Dal canto suo il prefetto Gradone ha ricordato che “il governo non ci chiede se siamo pronti o meno, ci chiede di accogliere: chiede a ognuno di fare la propria parte in rapporto alla popolazione residente, che per l’Umbria è circa il 2% del totale. Nel 2023 in Umbria – alcuni dei dati forniti – sono arrivati 2197 migranti e sin da subito ho voluto incontrare i Comuni per spiegare loro come avrebbero potuto sostenere la Prefettura. Al netto degli 11 Comuni del distretto del terremoto che sono stati tenuti fuori da questo ragionamento e a chi ha dei limiti oggettivi di fondi e di strutture, a tutti gli altri abbiamo chiesto di fare la propria parte. La nostra azione – le parole di Gradone – è sempre stata volta ad aumentare il numero dei Comuni che accolgono per rendere più sostenibile possibile l’accoglienza e sono relativamente soddisfatto – la rivendicazione – di come sono andate le cose: nonostante a volte ci sia stato un grande livello di pressione a livello nazionale, in Umbria non ci sono stati risentimenti significativi”.

Tra gli interventi della serata, anche quello dell’ex vicesindaco e coordinatore di Bastia Popolare Francesco Fratellini, che pur ricordando la necessità di far fronte alle esigenze e che “Bastia non è contraria all’accoglienza, fatta però secondo le regole”, ha invitato a “prendere atto che sono emerse perplessità che nascono dai trascorsi dell’ex hotel La Villa. La gente si sente in pericolo se vede sbocciare dal nulla centro di accoglienza, in una struttura che è stata saccheggiata e distrutta da 8 anni di abbandono e nella quale più volte sono stati inviati funzionari del Comune perché ci segnalavano rifiuti abbandonati o materiale asportato. Perché – si è chiesto inoltre Fratellini – è stata scelta La Villa, quando ci sono hotel e alberghi e caserme abbandonate in ottimo stato? Tra l’altro uno dei requisiti per partecipare al bando della Prefettura è essere in possesso di locali agibili, ma se questi locali non sono agibili oggi, immagino non lo fossero anche all’epoca: e anche per questo – ha concluso Fratellini – siamo preoccupati per la sicurezza di chi dovrà abitarci“.