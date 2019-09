50 anni e non sentirli: tanti auguri Dj Lele

Dj Lele, al secolo Gabriele Fiorelli, è il memorabile disk jockey della Tartaruga, il locale di Via Filitteria a Spoleto che ha fatto la storia della vita notturna cittadina.

Dj Lele è anche lui un pezzo di storia in città perché come Totti per la Roma, Maldini per il Milan o Zanetti per l’Inter, non ha mai cambiato maglia e, nonostante le numerosissime collaborazioni con vari locali di Spoleto e non solo, è sempre rimasto fedele al sabato della Tartaruga e all’indimenticato Giancarlo Dominici che lo considerava come un figlio.

Quando poi la Tartaruga ha chiuso i battenti, Dj Lele, insieme ad alcuni della vecchia guardia, si sono dedicati al progetto del COCO ed è proprio qui che si è svolta la festa di compleanno di Gabriele. Un party che inizialmente doveva avere un carattere più privato ma che poi si è ingrandito. La situazione, in sostanza, è sfuggita di mano anche al festeggiato! La sua popolarità ha fatto sì che un inevitabile passa parola portasse più di una persona a raggiungere la location della festa per fare una sorpresa e una tirata di orecchie all’evergreen Dj Lele.

E allora non resta che unirci al coro, tanti auguri anche da parte di tutta la Redazione di Tuttoggi.info

