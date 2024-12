25 ore di nuoto, 401 atleti in acqua per la solidarietà

Solidarietà da record per la “25 ore di nuoto” alla piscina comunale di Città di Castello. La manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune dai Nuotatori Tifernati Polisport con CNAT’99 e Polisport, si è conclusa stamattina alle ore 12.00 con il primato di chilometri percorsi in vasca, 1.172 chilometri e 850 metri, al termine di una grande festa che ha riunito 401 atleti nella maratona natatoria che per oltre un giorno intero si è svolta nell’impianto tifernate.

Per aiutare la Caritas di Città di Castello e sostenere gli oratori di San Giacomo e Madonna del Latte, ai quali saranno devoluti i proventi per 2.200 euro, frutto delle donazioni de partecipanti all’evento, si sono davvero mobilitati tutti: atleti di caratura internazionale come gli olimpionici Federico Burdisso e Filippo Megli, l’ultraswimmer Marco Fratini, che con gli 80 chilometri percorsi senza sosta per 25 ore consecutive in acqua ha dato la spallata decisiva per il record, nuotatori di tutte le età, atleti di altri sport, le persone con disabilità del gruppo sportivo della Beata Margherita e intere famiglie, con babbo, mamma e figli in acqua per condividere un bel ricordo insieme nel segno della solidarietà. Addirittura c’è chi è arrivato quasi dal Polo Nord pur di dare il proprio contributo ad aiutare il prossimo. Eggen Kyrren, avvocato norvegese, innamorato di Città di Castello e dell’Altotevere dove ha acquistato una proprietà e si trasferirà a breve, ha raccolto l’invito dei Nuotatori Tifernati Polisport, attraverso il presidente Valentino Cerrotti e il responsabile della logistica Francesco Serafini conosciuti grazie all’amico comune Fabrizio Margutti, e si è tuffato in acqua per percorrere 2.500 metri. Una piccola impresa, per giunta in occasione del suo 56esimo compleanno, che sarà l’inizio di un’esperienza sportiva che continuerà prossimamente nelle competizioni master con i colori della società di Città di Castello. Tra i partecipanti hanno destato tenerezza i piccolissimi bambini accompagnati dai genitori, il più giovane dei quali un maschietto di due anni. Insieme a loro, non hanno voluto mancare all’appuntamento nemmeno i nuotatori “più grandi”, con Nerio Neri, dei Nuotatori Tifernati Polisport, che con i suoi 76 anni è stato protagonista del primo tuffo.

Dietro il recordman di percorrenza Fratini, una donna è risultata la più resistente di tutti con ben 17.400 metri, mentre sono stati tantissimi i giovani del CNAT’99 che sono scesi in acqua insieme ai master. Come promesso, non si sono sottratti alla sfida nemmeno il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che hanno indossato costume e cuffia per condividere con i tanti concittadini presenti il piacere di una nuotata per la nobile finalità della manifestazione. Attorno alla mezzanotte i due amministratori hanno rinnovato la gara sul filo dei metri, dando vita a una divertente competizione che si è conclusa in parità, con la ragguardevole distanza di 6 chilometri a testa percorsi in vasca. A fare da colonna sonora all’insolita, ma ormai tradizionale, sfida sono state le note dei musicisti tifernati Emanuela Agatoni al violino, Tommaso Bruschi, al violoncello, e Erika Capanni, alla viola, che poco dopo mezzanotte hanno suonato, in una surreale piscina con luci abbassate e una vasca piena di nuotatori sullo sfondo, un repertorio applauditissimo dai nuotatori e spettatori presenti. Con l’Adeste Fideles, Ding Dong Merrily on High, un classico del Natale, e una emozionante, quanto insolita, versione con gli archi di Stairway to heaven dei Led Zeppelin, immortale brano rock di una delle band più popolari iconiche di sempre, hanno dato ritmo e spinta ai tanti appassionati che hanno fatto le ore piccole pur di nuotare. Terminata l’esibizione, i protagonisti del concerto hanno indossato cuffia e costume per fare un po’ di vasche e unirsi a chi ha fatto le ore piccole pur di esserci.

Ancora alle 3.00 del mattino nelle corsie della vasca grande dell’impianto si potevano contare oltre 20 nuotatori andare avanti e indietro in acqua, davvero con un ammirevole spirito di partecipazione. “Esserci era doveroso ed è stato bello vivere questa bella pagina di sport e solidarietà insieme ai Nuotatori Tifernati Polisport, al CNAT’99 e a Polisport, che ringraziamo per la straordinaria passione e il grande impegno profuso per organizzare la manifestazione, e ai tanti cittadini che hanno raccolto con entusiasmo e una partecipazione straordinaria l’invito a nuotare per aiutare le persone in difficoltà attraverso la Caritas e far crescere in modo sano i tanti giovani in due tra gli oratori della città più vivaci e intraprendenti”, hanno dichiarato Secondi e Carletti, che si sono congratulati con tutti per l’ottimo esito dell’evento, assistendo alle ultime bracciate prima dello stop a mezzogiorno. Sindaco e assessore hanno ricordato che la piscina comunale all’inizio del 2025 chiuderà al termine dei corsi della scuola di nuoto per l’importante intervento di restyling da oltre 1 milione e 300 mila euro che si è reso necessario dopo oltre 40 anni di attività, prendendo l’impegno con gli sportivi di riaprire prima possibile l’impianto. “Questa piscina è veramente amata e lo hanno dimostrato tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione, una risposta davvero bellissima in nome dello sport e della solidarietà di cui siamo veramente contenti e riconoscenti”, hanno testimoniato il presidente dei Nuotatori Tifernati Valentino Cerrotti, con Francesco Serafini, e il presidente del CNAT’99 Federico Cavargini. “L’impianto come al solito ha offerto la location ideale per ospitare così tante persone per un giorno intero, ci siamo divertiti insieme e ci siamo goduti al massimo ciò che di bello può offrire la nostra piscina, che presto saluteremo con un arrivederci, sicuri di ritrovarla ancora più bella e funzionale”, ha commentato l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni, ringraziando il personale della società che ha reso possibile la manifestazione.