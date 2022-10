“142 secondi”, al Museo della Canapa la mostra dedicata ad Amatrice

Le opere raccontano “orditi’’ che diventano metafora di un principio di pensiero e che, trama dopo trama, si trasformano in tessuto lungo 142 centimetri in grado di narrare storie, il cui filo conduttore sono proprio quei traumatici 142 secondi.

Un’opera che diventa metafora di un cammino che si esprime attraverso un telaio, in grado di raccontare emozioni, sogni e sensazioni per ricostruire intimamente quel tessuto umano e sociale che in 142 secondi è andato distrutto.

Un’opera che unisce due regioni, il Lazio con la città di Amatrice e l’Umbria con la città di Sant’Anatolia di Narco, attraverso un filo come quello di canapa. Fibra resistente che dura una vita, che incarna la resilienza delle popolazioni colpite da sisma e che diventa anche simbolo di speranza per una ricostruzione in grado di assicurare la riappropriazione dei propri luoghi.

L’opera 142 secondi resterà esposta al Museo della Canapa fino al 6 gennaio 2023.

Per informazioni: 0743.613149 (int.8) | info@museodellacanapa.it