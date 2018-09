10 candeline sulla torta del salone di coiffeur Mimmo Parrucchieri

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Mimmo Parrucchieri ha iniziato a festeggiare con largo anticipo l’anniversario dei 10 anni di apertura a Spoleto tanto che già dall’inizio dell’anno ha attivato una vantaggiosa promozione per la clientela che, per tutto questo tempo, ha potuto effettuare una piega, nel negozio di Viale della Repubblica, con soli 10 euro. Un modo per ringraziare i clienti per la fedeltà e l’affetto riservato nel corso di questi anni.

Ora è davvero arrivato il momento di spegnere le candeline perchè sabato 8 Settembre cadrà il decennale dell’attività e nel salone diretto da Domenico Vastano, per tutti Mimmo, si respirerà una grande aria di festa. Alle signore sarà offerto un omaggio floreale e inoltre proseguirà fino alla fine dell’anno la speciale offerta di 10 euro per una piega. La promozione è fruibile nei giorni di martedi, mercoledi e giovedi, sempre e solo su appuntamento.

Tanti auguri da parte della Redazione di Tuttoggi a Mimmo e al suo Staff per il traguardo raggiunto!

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa