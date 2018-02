Via Santa Lucia, spunta la determinazione per rifare le strisce del parcheggio

Oltre tre anni per realizzare una ventina di strisce bianche destinate allo sosta dei veicoli dei residenti: tanto ci è voluto (a dire il vero, ancora non è stato fatto) per regolare il parcheggio lungo via Santa Lucia. Tempi assurdi, tempi che il cittadino non capisce e che comunque, non riesce a tollerare.

Nel marzo 2015 l’amministrazione comunale decise di destinare l’intera strada alle auto dei residenti della zona B avendo installato altri parchimetri nell’area dell’ex Ospedale, e forse a marzo 2018 quella decisione sarà messa in atto.

Pensare che in poco più di tre anni è stato costruita un’opera stradale di prima importanza strategica a livello nazionale come il Passante di Mestre: una bretella di circa 32 chilometri che collega la A4 Milano – Venezia e la Venezia – Trieste incrociando la A27 Venezia – Belluno.

Prima i ritardi burocratici, poi le dimenticanze amministrative, poi il passaggio delle deleghe assessorili, poi altre priorità, poi gli uffici tecnici alle prese con il terremoto, poi la crisi della Fils che doveva tracciare le strisce, poi l’individuzione di un altro soggetto tramite gara e così i mesi sono passati, e poi gli anni e via via anche la pazienza della gente è bella che finita.

Dopo il nostro servizio però (http://tuttoggi.info/tre-anni-attesa-rifare-le-strisce-sosta-centro/440455/), ecco finalmente spuntare – meglio tardi che mai – un documento risolutore: è la Determinazione Dirigenziale n.118 dello scorso 29 gennaio che ha come oggetto proprio ‘Lavori di segnaletica orizzontale nel territorio del Comune di Foligno anno 2018. Approvazione elaborati tecnico/amministrativi e avviso procedure di gare tramite Mepa”.

Ebbene, una volta aggiudicata la gara d’appalto, tra le priorità per la ditta esecutrice ci sarà proprio quella di regolamentare via Santa Lucia. Difficile stabilire una data esatta, e intanto continua la sosta selvaggia che impedisce il doppio senso di circolazione e l’immissione da e per via Gentile da Foligno.

