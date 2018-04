Torna domenica 15 aprile la sesta edizione di Pale Guerru Hero

Un’escursione a due ruote, faticosa ma non competitiva, per far conoscere ed apprezzare la montagna attorno a Pale: domenica 15 aprile si svolgerà la sesta edizione di Pale Guerru Hero, una corsa in mountain bike con la possibilità di scegliere tra due percorsi: uno di 29 chilometri con un dislivello di 1.100 metri e l’altro di 40 chilometri, con un dislivello di quasi 1.800 metri.

Vi parteciperanno circa 500 spettatori (tra bikers, spettatori e chi opterà per un’escursione a piedi di 5,5 chilometri)

Il presidente dell’associazione Pale Guerru Hero, David Betori, ha ricordato che “il nostro obiettivo è portare gente nel nostro bel territorio. Abbiamo notato che poi quelli che sono venuti qui sono tornati successivamente con tante altre persone. La nostra associazione lavora per il territorio visto che organizziamo diverse iniziative, dal giro in bicicletta alla Cascina Radicosa fino al percorso che comprende la via Lauretana, la via della Spina e la Valmenotre, oltre l’appuntamento con la Foligno-Norcia”.

Paolo Gubbini, consigliere comunale incaricato al Parco di Colfiorito, ha sottolineato l’importanza di questi appuntamenti che “fanno arrivare gente e valorizzano il territorio”. Enrico Tortolini, consigliere comunale incaricato allo sport, ha messo in luce che questo evento rientra nel fitto calendario di iniziative promosse nel 2018 nell’ambito di “Foligno Città europea dello sport”.

Il sindaco Nando Mismetti, ha evidenziato il ruolo esercitato dalle tante associazioni che “hanno consentito di fare il salto di qualità al territorio favorendo l’afflusso di tanti visitatori”.

