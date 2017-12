Terni, Briccialdi verso la statalizzazione | 450mila euro in 3 anni dalla Regione

Continuano ad arrivare buone notizie per il Briccialdi di Terni; la scuola di alta formazione musicale, infatti, ha trovato conferme dalla Regione sul finanziamento da 450mila euro spalmato in tre anni. Il processo di statalizzazione sembra dunque procedere senza intoppi: “Abbiamo avuto un incontro assolutamente positivo, nel quale si è confermata la volontà della Regione di continuare a sostenere l’Istituto che rappresenta senza dubbio una eccellenza dell’Umbria” – così l’assessore regionale all’istruzione, Antonio Bartolini, ha commentato il colloquio che ha avuto questa mattina, venerdì 9 dicembre, nella sede regionale del Broletto a Perugia, con la professoressa Letizia Pellegrini ed il direttore Marco Gatti dell’Istituto Briccialdi di Terni.

“Grazie all’importante lavoro svolto anche dai parlamentari umbri – ha sottolineato Bartolini – con l’approvazione della legge di bilancio 2018 è stato avviato il definitivo processo di statalizzazione degli istituti musicali italiani e tra questi figura anche l’Istituto Briccialdi. Per affrontare al meglio questo percorso che darà tranquillità e sicurezza all’Istituto, la Regione dell’Umbria si farà portatrice delle istanze sia nella Conferenza delle Regioni sia attraverso un rapporto costante e diretto con il Ministero dell’Istruzione. Nel frattempo – ha concluso l’assessore Bartolini – la Regione dell’Umbria ha garantito un contributo di 150.000 euro per ciascun anno 2018-19-20, proprio per accompagnare e garantire il percorso di statalizzazione”.

