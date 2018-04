Svaligiato il furgone della band Fleshgod Apocalypse, rubati tutti gli strumenti

Hanno dovuto annullare le ultime tappe del loro tour dopo che ignoti, nella notte, hanno rubato tutti i loro strumenti musicali ed il materiale tecnico necessario per i loro concerti. Vittime del furto i componenti della band di Perugia Fleshgod Apocalypse, che si trovavano in Svezia, a Goteborg, dove avevano tenuto un concerto proprio lunedì sera.

Il gruppo musicale umbro, molto conosciuto anche all’estero, aveva lasciato come d’abitudine strumenti musicali ed attrezzature varie all’interno del furgone parcheggiato fuori dall’hotel nel quale alloggiava. Stamattina, al risveglio, i componenti hanno fatto la brutta scoperta: nella notte qualcuno aveva forzato il mezzo ed aveva portato via tutto. Strumenti musicali molto costosi, tra cui chitarre, basso e batteria, ma anche attrezzi di produzione e di scena.

I Fleshgod Apocalypse non hanno potuto far altro che denunciare il fatto alle autorità competenti locali ed annullare le ultime quattro tappe del loro tour europeo: Copenaghen, Amburgo, Brasov e Mannheim. Ed hanno lanciato un appello pubblico su Facebook, condiviso da migliaia di persone, insieme ad un video che ha avuto in 4 ore oltre 60mila visualizzazioni. La richiesta che viene dal gruppo è quella di segnalare se qualcuno cerca di rivendere la loro attrezzatura sul web.

