Stretta antiprostituzione, multe ai clienti | La mappa delle vie

È in corso il procedimento, poi firmato dal sindaco Andrea Romizi, un’ordinanza anti prostituzione che rimarrà in vigore dal 7 maggio fino al 31 ottobre. Negli anni il documento era già stato modificato ampliando le zone della città sotto osservazione.

Nell’ordinanza 2018 ritroviamo alcune delle più note vie rosse di Perugia, spesso anche sotto la luce de sole, ma anche qualche new entry.

Da Ponte San Giovanni al Pantano

Il divieto toccherà alcune zone di Fontivegge (via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via del Lavoro) fino a Ponte San Giovanni (via della Scuola e via Cestellini) , fino a tutta l’area del Percorso Verde. Compreso anche il tratto della via Trasimeno Ovest, incluso l’accesso al Raccordo Bettole. E ancora, tra le vie riconfermate come zona di divieto antiprostituzione troviamo via Settevalli, via Piccolpasso, via della Penna. Tra le new entry, tornano nell’ordinanza anche via delle Caravelle, Strada Colle Umberto Ponte Nese e quella provinciale del Maestrello e Strada San Giovanni del Prugneto.

Sanzioni

L’ordinanza del sindaco vieta il “permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione“, “assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali” e infine “indossare abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore”. Inoltre “la violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio”. Confermata la sanzione di 450 euro.

