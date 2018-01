Spoleto, per l’Epifania concerto della Fanfarona Brass Band

Grande concerto dell’Epifania il 6 gennaio a Spoleto con La Fanfarona Brass Band. L’appuntamento è alle ore 17 all’Albornoz palace hotel. Il programma, diretto dal maestro Augusto Mencarelli, prevede musiche variegate, dalla musica lirica a quella contemporanea, dal valzer allo swing passando per il mambo.

La Fanfarona Brass Band nasce a Marsciano nel 2010, frutto della volontà di alcuni suoi componenti, provenienti in gran parte dalla Filarmonica Città di Marsciano “Francesco Maria Ferri”, di allargare le proprie esperienze musicali cimentandosi con repertori e tipologie musicali diverse da quelle tradizionalmente eseguite. La composizione di questa formazione è quella tipica delle ‘Brass Bands’ inglesi improntate esclusivamente all’utilizzo di strumenti della famiglia degli “Ottoni”.

Questo particolare organico rende caratteristico l’effetto sonoro che risulta dall’esecuzione dei brani, un colore musicale che difficilmente si ottiene con altre formazioni e che tra l’altro coinvolge il pubblico in modo spontaneo. Il repertorio dei brani eseguiti consiste in marce, brani famosi di musica leggera e colonne sonore, arrangiate appositamente per questa tipologia di formazione. Particolarmente caratteristico è anche il repertorio presentato nel periodo natalizio con brani tradizionali come Jingle Bells, White Christmas, All I Want For Christmas Is You, Feliz Navidad… In questi primi anni di vita la Fanfarona Brass Band magistralmente diretta dal M° Augusto Mencarelli ha tenuto numerosi concerti in tutto il territorio umbro.

Nel dettaglio il programma di sala prevede: Fly Me To The Moon (Frank Sinatra), St. Louis Blues March (William Christopher Handy), Yesterday (John Lennon & Paul Mc Cartney), A Tribute to Frank Sinatra (arr. Rieks van der Velde), Nessun Dorma (Giacomo Puccini), Michael Jackson: King of Pop (arr. Frank Bernaerts), Taxi Mambo (Frankie Dake), Big Band Swing Hits! (arr. Frank Bernaerts), Radetzky Forever (arr. Rieks van der Velde), Feliz Navidad (Josè Feliciano), All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey), A Christmas Pop Collection (arr. Jan van Kraeydonck).

A comporre la Fanfarona Brass band, diretta dal maestro Mencarelli, sono i musicisti: Maurizio Spiganti (Tromba), Giampiero Nasoni (Tromba), Alberto Mariani (Tromba), Franco Mosca (Tromba), Fabrizio Calistroni (Cornetta Mib), Mauro Basiglio (Flicorno Soprano), Tonino Liviani (Flicorno Soprano), Catia Bertolini (Corno), Pierluigi Bani (Sax Contralto), Gianni Gernini (Trombone), Diego Lipparoni (Trombone), Roberto Laura (Euphonium), Carlo Mommi (Euphonium), Oscar Rossini Roscini (Basso Tuba), David Fiocchetti (Basso Tuba), Francesco Brozzetti (Batteria/Percussioni).

