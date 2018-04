Spoleto in Bici 2018, torna la storica manifestazione organizzata da Mtb Club e CT Bike

Anche per questa primavera, si rinnova l’appuntamento, ormai ventennale, con la Spoleto in Bici, ostorica manifestazione organizzata dall’MTB Club Spoleto e dal CT Spoleto Bike.

L’evento è stato programmato per mercoledì 25 aprile 2018 (con eventuale slittamento, causa maltempo, alla domenica successiva. Per quest’anno, a causa delle nuove stringenti normative in fatto di sicurezza, l’organizzazione è stata costretta a scegliere un percorso alternativo, ovverosia il primo tratto della Vecchia Ferrovia SpoletoNorcia, fino alla Stazione di Caprareccia e ritorno; proprio sul piazzale della Stazione verrà offerto un ricco ristoro a tutti i partecipanti.

La lunghezza sarà, dunque di 6,5 km (e ritorno) con il comodo dislivello di 250 metri; cosa che renderà la pedalata agevole anche per i bambini che saranno, comunque, assistiti dai soci dei club organizzatori.

L’evento, incluso tra gli eventi della primavera A.Mo.Do. (Alleanza Mobilità Dolce), prevede una quota di adesione ad offerta e sarà anche un’occasione per usufruire di agevolazioni per l’iscrizione alla prossima SpoletoNorcia in MTB.

Il ritrovo è previsto per le ore 8 all’imbocco della Vecchia Ferrovia (davanti al cancello dell’ex Hotel Barbarossa). Partenza fissata per le 9.30.

