Serie B, Perugia impatta con il Cesena | Al “Manuzzi” è 1-1

Dopo 5 vittorie consecutive il Perugia, nel posticipo della 32^ giornata, il Perugia viene fermato sull’1-1 da un grintoso Cesena. Al “Manuzzi” il Grifo parte forte fin dai primi minuti. La prima conclusione è di Gustafson al 4′, Fulignati respinge e sul pallone si avventa Pajac che spara altissimo disturbato da due difensori. Al 7′ cross di Mustacchio dalla destra e tiro di controbalzo di Di Carmine di poco sul fondo. Al 18′ è ancora Perugia con punizione disegnata di Diamanti che si stampa sulla traversa. La prima vera occasione pericolosa del Cesena, invece, arriva solo al 44′: una svirgolata di Del Prete all’altezza del dischetto favorisce un tiro ravvicinato di Kupisz che però non trova lo specchio della porta.

Nella ripresa i romagnoli sono molto più attivi e, complice anche la stanchezza dei Grifoni, vanno in vantaggio al 58′ con un tiro di Schiavone deviato di testa da Magnani. Il Perugia non ci sta e, al 71′, trova il pareggio con un tiro dai 25 metri di Buonaiuto. Il match è scoppiettante e il Cesena ci riprova con Dalmonte al 72′, bravo Leali a deviare in angolo. I padroni di casa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, vanno ancora vicinissimi al vantaggio al 78′ con una spizzata di testa di Perticone che fa la barba al palo. Due minuti dopo tocca al Perugia sfiorare il 2-1 con Di Carmine, il cui tocco ravvicinato su assist di Gustafson finisce incredibilmente alto. Al 92′ Buonaiuto a botta sicura in area ma Sconamiglio salva i suoi evitando il gol sicuro del 2-1.

Un ottimo punto per il Perugia che scivola di due posti in classifica ma non fuori dalla zona playoff. Bicchiere mezzo pieno dunque, data anche la prestazione. Il prossimo turno, infrasettimanale, vedrà i biancorossi contro la Cremonese al Curi.

Tabellino

Cesena: Fulignati, Perticone, Esposito (46′ s.t. Suagher), Scognamiglio, Fazzi, Kupisz, Schiavone, Di Noia, Vita, Dalmonte (78′ Cascione), Moncini (60′ Jallow). All. Castori.

Perugia: Leali, Dellafiore, Del Prete, Magnani, Mustacchio, Gustafson, Bianco (74′ Colombatto), Bandinelli (63′ Buonaiuto), Pajac, Diamanti (84′ Terrani), Di Carmine. All. Breda.

Reti: 58′ Schiavone (C), 71′ Buonaiuto (P)

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna

Stampa