Rapina a Ponte San Giovanni, pistola alla mano per avere l’incasso

Rapinato nel tardo pomeriggio dì mercoledì 27 dicembre a Ponte San Giovanni è stato rapinato un negozio di via Manzoni.

All’ora di chiusura un bandito armato di pistola ha estratto l’arma dopo aver finto di voler effettuare un acquisto dentro l’Oviesse e si è fatto consegnare l’incasso dalla commessa comprensibilmente terrorizzata.

Sulla vicenda gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per verificare se ci sono collegamenti con la rapina (di simile attuazione) andata in scena appena pochi giorni prima sempre a Ponte San Giovanni ai danni di un negozio di articoli per bambini.

