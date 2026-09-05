Cinofilia, prima edizione del "Trofeo Deruta Dog Show" - Tuttoggi.info

Domenica 13 settembre, presso il Santuario della Madonna dei Bagni di Deruta, nell’ambito della Festa del Cacciatore di Deruta, si terrà la prima edizione del “Trofeo Deruta Dog Show”.

La manifestazione cinofila, spiega la Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di Perugia, nasce con l’obiettivo di creare una giornata di incontro e condivisione dedicata al mondo della cinofilia, da sempre profondamente legato alla cultura e alla tradizione venatoria. Un appuntamento che vuole valorizzare non soltanto le qualità morfologiche dei cani, ma soprattutto il rapporto speciale che lega il cacciatore e, più in generale, ogni appassionato al proprio ausiliare.

Il programma

Il 1° Trofeo Deruta Dog Show sarà un’esposizione cinofila di bellezza aperta a tutte le razze, con o senza certificato, e vedrà la partecipazione anche di cani non di razza e giovani presentatori, con l’intento di rendere la manifestazione quanto più possibile inclusiva e aperta alle famiglie e a tutti gli appassionati.

Il programma prevede l’inizio delle iscrizioni alle ore 8.00, l’avvio dei giudizi alle ore 10.00 e, alle 15.30, il Best in Show, momento conclusivo nel quale saranno protagonisti i migliori soggetti della giornata.

Particolarmente significativo sarà inoltre il momento della benedizione dei cani, che avrà luogo durante l’esposizione nella suggestiva cornice del Santuario della Madonna dei Bagni.

Il cane un compagno dell’uomo

“Siamo particolarmente soddisfatti di sostenere questa prima edizione – sottolinea la Federcaccia Provinciale di Perugia – perché crediamo fortemente nelle iniziative capaci di avvicinare il mondo venatorio al territorio e alle comunità locali. La cinofilia rappresenta una componente fondamentale della nostra tradizione: il cane non è semplicemente un ausiliare del cacciatore, ma un compagno con il quale si costruisce un rapporto fatto di cura, rispetto, addestramento e passione. Ci auguriamo che il Trofeo Deruta Dog Show possa diventare un appuntamento stabile e crescere negli anni”.

Occasione di aggregazione anche per famiglie e appassionati

La manifestazione sarà anche un’importante occasione di aggregazione per cacciatori, cinofili, giovani, famiglie e semplici appassionati, in uno spirito di convivialità e partecipazione. Le quote di iscrizione sono fissate in 15 euro per le categorie Giovani e Libera e 10 euro per la categoria Cuccioli, con scontistica prevista per chi iscriverà più cani.

La Federcaccia Provinciale di Perugia invita pertanto tutti gli appassionati a partecipare numerosi a questa prima edizione, con l’auspicio che il Trofeo Deruta Dog Show possa rappresentare l’inizio di una nuova tradizione per la cinofilia venatoria del territorio.

