Assisi celebra il primo anno di canonizzazione di San Carlo Acutis - Tuttoggi.info

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Assisi celebra il primo anno di canonizzazione di San Carlo Acutis

Redazione

Assisi celebra il primo anno di canonizzazione di San Carlo Acutis

Il 7 settembre del 2025 Carlo Acutis è stato proclamato santo da Papa Leone XIV in Piazza San Pietro a Roma
Sab, 05/09/2026 - 16:42

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A un anno dalla canonizzazione di San Carlo Acutis, ad Assisi si preparano le celebrazioni. Lunedì 7 settembre alle ore 18,00 si terrà la Santa Messa presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito della diocesi di Perugia-Città della Pieve, nel Santuario della Spogliazione dove si trova la tomba del giovane Santo millennial.

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