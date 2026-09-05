Assisi celebra il primo anno di canonizzazione di San Carlo Acutis - Tuttoggi.info

A un anno dalla canonizzazione di San Carlo Acutis, ad Assisi si preparano le celebrazioni. Lunedì 7 settembre alle ore 18,00 si terrà la Santa Messa presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito della diocesi di Perugia-Città della Pieve, nel Santuario della Spogliazione dove si trova la tomba del giovane Santo millennial.
A un anno dalla canonizzazione di San Carlo Acutis, ad Assisi si preparano le celebrazioni. Lunedì 7 settembre alle ore 18,00 si terrà la Santa Messa presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito della diocesi di Perugia-Città della Pieve, nel Santuario della Spogliazione dove si trova la tomba del giovane Santo millennial.