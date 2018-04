Perugia, aperte le iscrizioni per gli asili nido

Si sono aperte il 12 aprile per chiudersi il prossimo 12 maggio le iscrizioni ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi comunali per l’anno educativo 2018-2019. Per i bambini nati nel mese di maggio la scadenza è prorogata al 1° giugno.

La domanda di iscrizione può essere compilata e inviata esclusivamente utilizzando l’applicativo presente nell’area Servizi on-line del sito del Comune, al seguente link: http://www.comune.perugia.it/cpg/IscrizioniScolastiche/login.aspx

Non è ammessa altra forma di invio della domanda.

Ai fini delle iscrizioni è necessaria la seguente documentazione:

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

Codice Fiscale del soggetto dichiarante;

numero della partita IVA per i lavoratori autonomi;

dati relativi al lavoro (nome ditta, indirizzo, telefono; in caso di lavoratori a tempo determinato data di inizio e fine rapporto; in caso di disoccupazione data di iscrizione al C.P.I);

attestazione ISEE 2018 per chi desidera avvalersene;

permesso di soggiorno della/del bambina/o per i cittadini non appartenenti alla Unione europea.

Anche per quest’anno educativo l’Amministrazione Comunale applica tariffe personalizzate, determinate in relazione alle singole dichiarazioni ISEE 2018. Il calcolo può essere effettuato al seguente link: http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/simulazione-calcolo-rette

Per le bambine e i bambini nati nel mese di maggio 2018 la certificazione ISEE potrà essere presentata successivamente contattando gli uffici del Comune.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 075 5773824, 075 5773901, 075 5773880, 075 5773787 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:30; il lunedì e il mercoledì anche dalle 16:00 alle 17:00.

Stampa