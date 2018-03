Norcia, seggi elettorali temporanei allestiti alla scuola media

Per votare alle elezioni politiche di domenica gli elettori di Norcia dovranno recarsi alla struttura di via dell’Ospedale

Sarà la scuola media di via dell’Ospedale ad ospitare tutti e 4 i seggi elettorali del comune di Norcia il 4 marzo in occasione delle elezioni politiche. Vista l’inagibilità delle strutture abituali e dopo i seggi temporanei allestiti per le precedenti consultazioni referendarie, ora il Comune ha provveduto al trasferimento temporaneo delle sedi di seggio elettorale.

I cittadini residenti a Norcia e titolari del diritto di voto, dovranno quindi recarsi presso la scuola secondaria di primo grado, con accesso da viale dell’Ospedale.

Per esercitare il diritto di voto, insieme alla tessera elettorale personale, si deve esibire un documento di riconoscimento. Se la tessera elettorale si è deteriorata o è inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, l’elettore si deve recare all’ufficio comunale per chiedere un duplicato o un attestato sostitutivo o una nuova tessera, restituendo la tessera elettorale se deteriorata. In caso di smarrimento della tessera elettorale personale, l’elettore deve chiedere, quanto prima (o comunque anche nel giorno della votazione) all’ufficio comunale un duplicato o un attestato sostitutivo, presentando un’autodichiarazione attestante lo smarrimento.

