La Croce Rossa di Spello apre le porte ad aspiranti volontari

Il Comitato Croce Rossa di Spello apre le sue porte a nuovi volontari: è in programma per giovedì 15 febbraio alle ore 21 presso la sede del Comitato in Piazza XXVI Settembre, un incontro informativo diretto a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo della Croce Rossa e iniziare un percorso da volontario.

Durante l’incontro, che sarà anche l’occasione per far conoscere ai cittadini le attività svolte dalla CRI livello locale, nazionale ed internazionale, verrà presentato il corso per diventare volontario CRI della durata di 7 lezioni con cadenza bisettimanale

