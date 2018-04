Judo: Successo per l’ “VIII Trofeo Cantina Lungarotti”- Tutti gli Umbri mediagliati

Grande successo per il “VIII Trofeo Cantina Lungarotti”, gara di Judo svoltasi a Torgiano il 24 e 25 marzo 2018.

L’iniziativa è stata organizzata dal Dojo Ushijima Judo Club del Maestro Stefano Proietti, in collaborazione con La Cantina Lungarotti di Torgiano, il Comitato Regionale FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e con il patrocinio e la fattiva collaborazione del comune di Torgiano.

La gara si è svolta in collaborazione con il C.S.E.N.(Centro Sportivo Educativo Nazionale), ente di promozione sportiva tra i primi in Italia e da sempre attento all’attività sportiva e ai suoi valori educativi.

Presso il palazzetto dello Sport, perfettamente allestito per l’occasione, si sono cimentati atleti provenienti da Toscana, Emilia Romagna, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Veneto, in rappresentanza di 61 Associazioni Sportive Dilettantistiche. Presente, per la prima volta, anche una squadra degli Stati Uniti d’America.

Nel pomeriggio di sabato 24 marzo, con il Gran Prix Giovanissimi, sono stati protagonisti i più piccoli: judoka dai 4 ai 10 anni, hanno colorato e illuminato con i loro sorrisi il parterre. Spalti gremiti e tanto entusiasmo dei partecipanti e dei tanti volontari, associati del Dojo Ushijima, e di altre associazioni partecipanti, che si sono prodigati per arbitrare e cronometrare gli incontri, accompagnare i bambini nelle aree di gioco e alle premiazioni, gestire musiche e amplificazione, svolgere servizi fotografici e video dell’intera manifestazione, garantire la sicurezza.

La domenica successiva, per l’assegnazione del Trofeo Cantina Lungarotti, si è svolta la gara per le categorie agonistiche: juniores seniores e master al mattino; esordienti e cadetti al pomeriggio. Presente anche una folta delegazione della FISPIC, ragazzi ipovedenti e non vedenti, che a Torgiano svolgono, da anni, una tappa del loro Gran Prix Nazionale.

Judoka di ogni livello si sono cimentati con impegno e non sono mancate le tecniche spettacolari che hanno strappato gli scroscianti applausi del pubblico. Novità di quest’anno la validità della gara Junior e Senior per l’acquisizione di punti per la cintura nera e 2°-3° dan, e la presenza del check video e tabelloni elettronici sulle tre aree di gara allestite.

Alle premiazioni individuali e per Associazioni hanno presenziato la dottoressa Chiara Lungarotti, il Presidente della FIJLKAM regionale M°Andrea Arena, il Vice Presidente del settore judo Leonardo Perini, l’Assessore allo sport del Comune di Torgiano dott. Attilio Persia e il responsabile Provinciale dello CSEN dott. Giuliano Baiocchi.

A tutte le autorità, alle Associazioni partecipanti e a tutti quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, va un sentito ringraziamento da parte del M° Stefano Proietti e di tutto lo staff del Dojo Ushijima di Perugia.

Questi tutti i medaglisti UMBRI nelle categorie agonistiche:

Categoria Esordienti A maschile

– 36 Kg. BA

1 Puzzilli Gabriele – La Dolce Arte Perugia

2 Serafini Luca – kdk samurai spello

-40Kg BA

1 Boccali Alessandro – La Dolce Arte Perugia

2 Boschetti Giulio – Polisportiva Ternana

-40Kg VM

1 Staccini Riccardo-Rappresentativa Umbra FIJLKAM

2 Zdsitowiecki Natan-Sakura Perugia

3 Spedaletti Giovanni-Rappresentativa Umbra FIJLKAM

– 45 Kg. BA

2 Brasili Pietro – Polisportiva Ternanta

3 Moscatelli Filippo – X2 Spoleto

– 45 Kg. VM

2 Monacelli Emanuele – Kdk Gubbio

-50Kg.BA

1 Marini Leonardo – Sparta Judo Terni

3 Lolli Filippo – X2 Spoleto

3 Bertolini Luca – La Dolce Arte Perugia

-50Kg.VM

2 Farchi Giordano – 3R Sport

3 Graziani Raffaele – Rappresentativa Umbra FIJLKAM

3 Bicorgni Alessandro – Rappresentativa Umbra FIJLKAM

-55 Kg. BA

2 Ricci Sebastian – Fujsan Perugia

3 Maury Ettore – Fujsan Perugia

-73 Kg. BA

1 Kapllani Daniel – Rappresentativa Umbra FIJLKAM

2 Nucciarelli Andrea – La Dolce Arte Perugia

3 Boyle Sean – Fujisan Perugia

Categoria Esordienti A femminile

-52Kg.

3 Novello Eleonora – Judo Club Foligno

3 Romani Erica – La Dolce Arte Perugia

-63Kg.

1° Ciccotti Agnese – kdk samurai spello

2° Scappini Emma – La Dolce Arte Perugia

3°Barbaro Jennifer– Polisportiva Ternana

Categoria Esordienti B maschile

-38 Kg. VM

1° Contu Pietro – Dojo Ushijima Perugia

2° Pambianco Matteo – kdk Samurai Spello

-42Kg.BA

1° Minciotti Nicolò – Sakura Perugia

3° Picciafuoco Alexander – La Dolce Arte Perugia

-46Kg.BA

2 Martelli Riccardo – Polisportiva Ternana

3 Rosi Gabriele – La Dolce Arte Perugia

3 Laliscia Simone – X2 Spoleto

-46Kg.VM

2Sciabola Michele – Kdk Samurai Spello

3Ercolanoni Nicola – I poeti del Judo

-50Kg. VM

1 Cristallini Cristiano – I poeti del Judo

2 Bicorgni Emanuel – I poeti del Judo

-55Kg.VM

3° Chioccoloni Alessandro – I poeti del Judo

-60Kg.BA

1° Pannaioli Francesco – La Dolce Arte Perugia

2° Convito Gabriele – Judo Club Foligno

3° Muca Agim – Judolimpic Perugia

-66Kg.BA

2 Vitali Samuele – Sakura Perugia

3 Pigniatiello Francesco – Judo Club Foligno

3 Vispi Alberto – Judo Azzurra Gubbio

-73Kg.VM

2° Ortensi Cristian – Polisportiva Ternana

Categoria Esordienti B femminile

-44Kg.

3°Teti Chiara – Kdk Gualdo Tadino

3 Biccheri Anna – Kdk Samurai Spello

-52 Kg.

1°Paoletti Miriam – Kdk Gubbio

2°Bordacchini Angelica – 3R Sport

3 Margaritelli Anna – La Dolce Arte Perugia

-57 Kg.

3 Martini Francesca – 3R Sport

Categoria Cadetti Maschile

-50 Kg.BA

3 Cruciani Francesco – I poeti del Judo

3 Crescenzi Gabriele – Judo Azzurra Gubbio

-55Kg.BA

2° Cielleo Francesco – Judo Club Città della Pieve

3°Ciccioni Leonardo –Judo Club Città della Pieve

-55Kg. VM

1 Riommi Nicolò – Judo Club foligno

-60Kg.BA

1°Margaritelli Gabriele – la Dolce Arte Perugia

-60Kg.VM

2 Feliziani Leonardo – Kdk Gubbio

-66Kg.BA

1°Massarelli Federico – Judo Club città della Pieve

2°Mustafy Rijad – La Dolce Arte Perugia

3° Panzetta Paolo – Judo Club Città della Pieve

-73Kg.BA

1° Strappini Demetrio – Judo Club Foligno

3°Canali Federico – Judo Club Città della Pieve

3 Sighinas Mihai – Sparta Terni

-73Kg.VM

3Tartaglini riccardo – Kdk Samurai Spello

3Rainone Daniele – 3R Sport

-81 Kg.VM

1° Napoletti Nico – Tokai Club Deruta

PODIO SOCIETA’ TROFEO LUNGAROTTI ESORDIENTI E CADETTI:

RAPPRESENTATIVA LATINA

YOSHOKAN ROMA

LA DOLCE ARTE PERUGIA

Categoria Juniores Seniores Maschile

-60Kg.M

2 Zdzitowecki Brunon – Sakura Perugia

-60Kg.NE

1 Berrettoni Andrea – Kdk Gubbio

2 Migliarini Vittorio – Kdk Gubbio

-66Kg.M

1 Bruni Lorenzo – Sakura Perugia

3 Perini Niccolò – X2 Spoleto

-66Kg.BV

1° Picciolini Eduardo – Sakura Perugia

3 Falleri Giacomo – Fujisan

-66Kg.NE

1 Murasecco Matteo – Kdk Spello

2 Brignoli Tarcisio – Cus Siena

-73Kg.M

2 Brunori Francesco – Sakura Perugia

-73Kg.NE

2 Gasparrini Luca – Kdk Spello

3 Kallchista Carlo – Kdk Spello

-73Kg.BV

1 Balducci Davide – Sakura Perugia

3 Arben Muca – Judolimpic Perugia

-81Kg.NE

3 Turrini Crisitano – Kdk Spello

3 Fiorucci Marsilio – Kdk Gubbio

-81Kg.BV

1 Mancinelli Edoardo – Tokai Deruta

3Bragetti Alessandro – Sakura Perugia

-90Kg.BV

2 Petrucci Leonardo – Sparta Judo Terni

3 Grechin Oleg – J. Kano Foligno

-90Kg.NE

2Damiani Michele – Kdk Spello

3 Mancini Massimo – Sparta Judo Terni

-100Kg.M

2 Ricci Filiberto – Kdk Judo Foligno

-100Kg.BV

1 Rodriguez Carlos Albert – cus Perugia

+100Kg.NE

1 Sciabola Daniele – X2 Spoleto

Categoria Juniores Seniores femminile

-48 Kg.M

1° Filugelli Alessia – Judolimpic Perugia

-57Kg. BV

2 Vagnetti Valentina – Judo Club Deruta

-57Kg. M

1 Cederna Miriam – Kdk Gubbio

-63Kg. M

1 Ceccarelli Adele – Polisportiva Ternana

2 Apicella Sara – Judo Club Città della Pieve

Categoria master maschile

+81Kg.

3 Turrini Cristiano – Kdk Samurai Spello

-90Kg.

1 Poli Michelino J. Kano Foligno

+90Kg.

2 Napoletti Francesco – Tokai Club Deruta

–100Kg. M

1 Niccacci Oscar – Judo Club Deruta

2 Niccacci David – Judo Club Deruta

100 Kg.

2 Marcacci Fabrizio – Judo Club Deruta

3 Segatori Giorgio – J. Kano Foligno

Podio delle Associazioni trofeo Lungarotti Junior, Senior e Master

1° RAPPRESENTATIVA LATINA

2° SAKURA JUDO PONTE SAN GIOVANNI (PERUGIA)

3° KDK SAMURAI SPELLO

