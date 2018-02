Judo Kodokan Gubbio festeggia Miriam Cederna, cintura nera primo dan per meriti agonistici

Il riconoscimento è arrivato dopo il primo posto al 34° Trofeo Stefano Leonardi

A Camaiore domenica scorsa (25 febbraio), al 34° Trofeo Stefano Leonardi, Miriam Cederna accompagnata dal maestro Dario Dionisi, si è classifica prima al torneo riservato alle cinture marroni nella categoria Juniores/Seniores 57 kg. Con questo splendido podio ha concluso brillantemente il suo percorso, conquistando gli ultimi punti necessari per aggiudicarsi la cintura nera primo dan per meriti agonistici.

Tanta soddisfazione, dunque, per Miriam ripagata e gratificata per tutto l’impegno messo nell’attività agonistica. Otto le gare determinanti per il suo traguardo, da Eboli a Lignano Sabbiadoro per citarne due, cercando di dare sempre il meglio di sé. Alla gara ha partecipato anche Enrico Tironzelli, nei 66 kg, che ha intrapreso anche lui il lungo ma bellissimo percorso per ottenere la cintura nera.

Questo successo è stato preceduto dai bei risultati ottenuti da 31 judoka eugubini tra agonisti e preagonisti il 17 e il 18 febbraio a Spello. Alla Coppa Umbria 2018, gara interregionale per Esordienti A/B e Cadetti, il Judo Kodokan Gubbio ha schierato 10 atleti, conquistando un oro con Matteo Cernecchi, un argento con Miriam Paoletti, tre bronzi con Maria Margreth, Emanuele Monacelli e Leonardo Feliziani e due quinti posti con Edoardo Bastiani e Alessandro Bei. Alla competizione hanno partecipato anche Riccardo Staccini, Simone Paoletti e Alessandro Baldelli.

A seguire il Gran Premio Giovanissimi, che ha visto la vivace partecipazione di circa 400 giovani atleti, tra 21 judoka eugubini delle classi Bambini, Fanciulli e Ragazzi.

