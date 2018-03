Incidente mortale a Terzo La Pieve, perde la vita una giovane

Un gravissimo incidente è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 5 marzo, in zona di Terzo La Pieve ed ha visto coinvolta una vettura guidata da una giovane donna dell’82, che lavorava nella zona stessa del sinistro.

La vettura, per cause in corso di accertamento, intorno alle 13.30, mentre viaggiava in direzione Castel Ritaldi, è sbandata uscendo fuori strada e finendo la sua corsa addosso ad un albero. Per la conducente, che era sola al volante del mezzo, non c’è stato nulla da fare ed è morta sul colpo.

La donna, residente nel territorio di Giano dell’Umbria, lavorava nello spoletino. Al momento dell’incidente probabilmente stava tornando verso casa, quando ha improvvisamente preso il controllo del veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Nella stessa zona ad agosto era morto un 21enne di Trevi, che era finito fuori strada anche lui in modo autonomo.

(Modificato alle ore 16.50)

