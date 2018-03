Giornata mondiale dell’acqua, le iniziative a Perugia

Il 22 marzo anche a Perugia si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, per iniziativa dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di ogni cittadino sull’importanza di valorizzare e proteggere le risorse idriche.

L’edizione 2018 dell’iniziativa è dedicata al tema Nature for Water (La Natura per l’acqua) e si concentra sulle soluzioni che la Natura stessa ci offre per conservare e ripristinare il ciclo naturale dell’acqua. L’invito è, dunque, quello di ripartire dalla Natura per impedire che la nostra più importante risorsa vada perduta.

Nel corso della giornata di giovedì prossimo saranno molti gli appuntamenti previsti a Perugia per riflettere e sensibilizzare la città al tema della preservazione dell’acqua.

Alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni, alle ore 11,00, si terrà l’inaugurazione della “Peschiera” alla presenza del Vice Sindaco del Comune di Perugia, Urbano Barelli. A seguire, sempre a San Matteo degli Armeni, si svolgerà un incontro sul tema, al quale parteciperanno, insieme allo stesso Vice sindaco e assessore all’Ambiente, Enrico Tombesi, Direttore del POST Perugia Officina Scienza Tecnologica (Futuro nel Verde: riqualificazione dell’area verde e del Museo delle Acque di Monte Pacciano), Margherita Giuglietti, Studio TecnoProgetti Giuglietti Group (Realizzazione di un sistema idraulico di adduzione delle acque alle aree verdi e agli orti urbani” – Bando Periferie – Progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione urbana del quartiere Fontivegge-Bellocchio – Comune di Perugia), Gianluca Carini, Presidente Umbra Acque SpA (Valorizzazione della risorsa idrica nei molteplici contesti), l’Associazione Vivi il Borgo, con la partecipazione del Centro Socio Culturale di Montegrillo (Adotta un Ulivo. L’Oliveto di Porta Sant’Angelo: una palestra d’inclusione sociale e di difesa della biodiversità urbana” – “Futuro nel Verde”). L’incontro si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti, a cura degli Orti Urbani di San Matteo degli Armeni.

Per i più piccoli, invece, a partire dalle 11,30, presso il POST, si terrà il laboratorio per i bambini della scuola primaria “Esperienze e storie di acqua”.

Secondo i dati Unesco, oggi 1,8 miliardi di persone nel mondo vivono in terreni degradati o desertificati e 2,1 miliardi non dispongono di acqua potabile pulita. Dalle previsioni, la popolazione mondiale crescerà di 2 miliardi entro il 2050, comportando un aumento della domanda di acqua dolce del 30%. Un miliardo di persone in più potrebbe essere esposto a situazioni di “stress idrico” rispetto ad oggi. Alla mancanza dell’acqua si aggiunge il problema di quella sporca: almeno 1,8 miliardi di persone utilizzano fonti di acqua contaminate da escrementi e oltre l’80% delle acque reflue al mondo viene disperso nell’ambiente senza essere adeguatamente trattato.

