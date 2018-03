Furti in Valnerina, operazione sicurezza dei Carabinieri

Perlustrato gli abitati della Valnerina, posti di controllo rinforzati, controllati oltre 300 veicoli

Controlli straordinari del territorio sono stati operati dai Carabinieri della Compagnia di Terni nei comuni di Ferentillo ed Arrone, recentemente interessati da una recrudescenza di reati contro il patrimonio.

Nel pomeriggio del 16 marzo 2018, nell’arco orario tra le 16:00 e le 22:00 – quello maggiormente interessato dal fenomeno dei furti – numerose pattuglie dell’Arma, affiancate da altrettanto numeroso personale in abiti civili, hanno perlustrato gli abitati della Valnerina, controllando i centri cittadini, le frazioni e le vie di collegamento. Con un dispositivo articolato su posti di controllo rinforzati e controlli dinamici, sono state vigilate sia le arterie stradali maggiormente interessate dal traffico veicolare, sia strade secondarie ed interpoderali, con l’obiettivo di intercettare malintenzionati e registrare il movimento sospetto di veicoli e persone.

Sono stati complessivamente controllati oltre 300 veicoli dei quali 65 in maniera più approfondita, oltre a 90 passeggeri. Sono state elevate 4 contravvenzioni al Codice della Strada, per la tenuta irregolare della documentazione di bordo, la guida senza cinture di sicurezza e per l’uso del telefono cellulare. Sono stati intercettati anche 2 cittadini stranieri con precedenti specifici per furto, senza che all’interno del proprio veicolo venissero comunque rinvenuti arnesi utili allo scasso.

La presenza dei militari dell’Arma è stata molto gradita dalla popolazione che non ha lesinato di mostrare la propria soddisfazione agli operanti. L’Arma ternana confida nella indefettibile collaborazione dei cittadini, che sono le prime sentinelle, invitandoli a non sottovalutare l’efficacia della vigilanza di vicinato ed a segnalare immediatamente al numero di emergenza 112 qualsiasi atteggiamento o presenza sospetta: la tempestività delle segnalazioni è l’elemento chiave per permettere alle forze di polizia di garantire una risposta più efficace possibile.

